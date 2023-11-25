به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر بعد از ظهر شنبه در آئین رزمایش کمک مؤمنانه و افتتاح کانون فرهنگی و هنری جوانان بسیج پرند ضمن گرامیداشت هفته بسیج و پیروزی مقاومت در جنگ نزدیک به ۵۰ روزه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی علیه مردم، زنان و کودکان مظلوم و بی‌دفاع غزه اظهار کرد: طوفان‌الاقصی و نیروهای مقاومت با الگوبرداری از فرهنگ و تفکر بسیج جمهوری اسلامی ایران، توانستند با ایمان، عزم، اراده و مقاومت بر جبهه نابرابر ظلم دشمنان به پیروزی برسند و امروز تفکر و فرهنگ بسیج درحال‌توسعه و جهانی‌شدن است.

سردار ذوالقدر افزود: در پنجمین روز از هفته بسیج نوزدهمین مرحله از رزمایش کمک‌های مؤمنانه و سومین مرحله از پویش همکلاسی مهربان با اهدای نزدیک به ۱ هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان، پک نوشت‌افزار ویژه دانش آموزان نیازمند، جهیزیه برای زوج‌های نیازمند تقدیم خانواده‌های کم‌بضاعت و بی‌بضاعت برگزار و نیز کانون فرهنگی هنری جوانان بسیج شهر پرند و خانه سرود و مرکز مشاوره شهر افتتاح و مورداستفاده کودکان و جوانان شهر قرار گرفت.

وی افزود: مدیران فرهنگی سعی بر مشارکت و جذب حداکثری و ایجاد جذابیت با به‌کارگیری کودکان، جوانان و نوجوانان داشته باشند و مسئولیت‌پذیری را بالا برده و مدیریت را به مردم واگذار کنند.

وی تأکید کرد: کارهای سخت‌افزاری خوبی در شهر پرند انجام شده است، اما کافی نیست لذا سعی کنید با خلاقیت و مشارکت کارهای نرم‌افزاری خوبی در شهر اجرا شود.

ذوالقدر عنوان کرد: باید این کانون فرهنگی و هنری با هیئات مذهبی و مساجد ارتباط‌گیری کند و آموزش‌ها را بر پایه دین و قرآن پیش ببرد تا از ریشه فرزندان ما در امور فرهنگی و هنری و دینی با ایمان و ایده و عزم راسخ در این مسیر گام بردارند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران یادآور شد: دشمن با همین نشانه گرفتن ایده و اعتقاد و فرهنگ ما در سال ۱۴۰۱ و اغتشاشات و ناآرامی‌ها به جنگ فرهنگی مردم ایران اسلامی آمد و خوشبختانه با بصیرت این مردم خوب و همیشه در صحنه و انقلابی این سناریوها همانند سایر سناریوها در طی این سال‌ها با شکست مواجه شد و مردم ما مثل همیشه در این آزمون‌ها سربلند بیرون آمدند.

وی در ادامه افزود: بیش از ۱۰۰ توطئه توسط دشمنان برای ایران طی این سال‌ها رقم خورده، ولی با حمایت و مقاومت شما مردم از آن‌ها عبور کردیم و پوزه دشمنان به خاک مالیده شد لذا امیدواریم از مشکلات اقتصادی که دشمنان با تحریم‌های ناجوانمردانه و سو مدیریت برخی مدیران نالایق تحمیل کردند نیز عبور کرده و طبق فرمایش رهبر انقلاب که به قله نزدیک هستیم؛ با عزم در این مسیر گام برداریم.