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۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند خبر داد؛

دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارتفاعات «دره ناهی» و «گردنه زرد»

دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارتفاعات «دره ناهی» و «گردنه زرد»

دماوند- رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از دستگیری چهار حفار غیرمجاز طی گشت مشترک محیط بانان و عوامل انتظامی کلانتری کیلان در ارتفاعات «دره ناهی» و «گردنه زرد» خبر داد.

نقی میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و تشدید تخلفات شکار و صید و تخریب محیط زیست در راستای برخورد با متخلفان و مجرمین جرایم عام و خاص، یگان حفاظت محیط زیست دماوند و عوامل انتظامی شهرستان اقدام به اجرای گشت‌های مشترک عملیاتی می‌کند.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند گفت: در روز گذشته مأموران بعد از گشت و پایش مسیر «گردنه زرد» و با حضور در ارتفاعات «دره ناهی» متوجه حضور چهار نفر متخلف در حال تخریب محیط زیست می‌شوند که جهت دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که این افراد در حال حفاری غیرمجاز بوده و از آنان یک دستگاه فلزیاب به همراه سایر ادوات کشف و ضبط می‌شود و ضمن اعلام مراتب به اداره میراث فرهنگی و گردشگری متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری کیلان شدند.

کد مطلب 5949831

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