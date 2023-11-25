دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارتفاعات «دره ناهی» و «گردنه زرد»

نقی میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و تشدید تخلفات شکار و صید و تخریب محیط زیست در راستای برخورد با متخلفان و مجرمین جرایم عام و خاص، یگان حفاظت محیط زیست دماوند و عوامل انتظامی شهرستان اقدام به اجرای گشت‌های مشترک عملیاتی می‌کند.

رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند گفت: در روز گذشته مأموران بعد از گشت و پایش مسیر «گردنه زرد» و با حضور در ارتفاعات «دره ناهی» متوجه حضور چهار نفر متخلف در حال تخریب محیط زیست می‌شوند که جهت دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که این افراد در حال حفاری غیرمجاز بوده و از آنان یک دستگاه فلزیاب به همراه سایر ادوات کشف و ضبط می‌شود و ضمن اعلام مراتب به اداره میراث فرهنگی و گردشگری متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری کیلان شدند.