۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۴

رییس اداره منابع طبیعی تنکابن:

آماده باش جنگلبانان تنکابن/ ۲ هکتار از جنگل بالاس سوخت

تنکابن - رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از آماده باش نیروهای حفاظتی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل های شهرستان خبر داد.

یاسر منتظری در گفت وگو با خبرنگار مهراز آماده باش کلیه نیروهای یگان حفاظت این اداره طی روزهای پیش رو خبر داد و گفت: از مردم محلی و روستاییان حاشیه جنگل و کلیه گردشگران انتظار داریم اقدام به افروختن آتش نکنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی تداوم وزش باد گرم از بعد از ظهر امروز لغایت دوشنبه، اظهار کرد: به دنبال افزایش دما و وزش باد گرم، شاهد کاهش رطوبت هوا در تمام مناطق به ویژه جنگل‌ها و مراتع هستیم.

وی با بیان اینکه ریزش برگ‌های خشک و گونه‌های علفی در کف جنگل‌ها، این مناطق را مستعد شعله ور شدن می‌کند، تصریح کرد: از مردم محلی و روستاییان حاشیه جنگل و کلیه گردشگران انتظار داریم اقدام به افروختن آتش در این شرایط آب و هوایی نکنند و در صورت استفاده از آتش از رها کردن خاکستر آن نیز خودداری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، یادآور شد: آحاد مردم و مسئولان در حفاظت از عرصه‌های جنگلی مسئول هستند و لذا در صورت مشاهده هرگونه حریق در جنگل‌ها نیازمند مشارکت و همکاری همه نیروهای امدادی و آتش نشانی و اداری و بسیجی در کنار مردم طبیعت دوست جهت اطفا هستیم.

منتظری، از آماده باش کلیه نیروهای یگان حفاظت این اداره طی روزهای پیش رو خبر داد و متذکر شد: جنگل متعلق به آحاد مردم است و باید از انفال حفاظت کنیم.

وی همچنین از کنترل کامل آتش سوزی و مهار ۸۰ درصد از حریق در جنگل‌های منطقه بالاس دوهزار خبر داد و اضافه کرد: حدود ۲ هکتار از عرصه‌های جنگلی این مناطق به صورت سطحی و تنه‌ای دچار حریق شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن در پایان از همکاری تمامی عزیزان که کمک به کنترل و مهار آتش کردند قدردانی کرد و خاطر نشان کرد؛ حضور نیروهای‌حفاظت منابع طبیعی تا زمان پایان بحران ادامه خواهد داشت.

