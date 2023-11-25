آماده باش جنگلبانان تنکابن/ ۲ هکتار از جنگل بالاس سوخت

یاسر منتظری در گفت وگو با خبرنگار مهراز آماده باش کلیه نیروهای یگان حفاظت این اداره طی روزهای پیش رو خبر داد و گفت: از مردم محلی و روستاییان حاشیه جنگل و کلیه گردشگران انتظار داریم اقدام به افروختن آتش نکنند.
وی با اشاره به پیشبینی تداوم وزش باد گرم از بعد از ظهر امروز لغایت دوشنبه، اظهار کرد: به دنبال افزایش دما و وزش باد گرم، شاهد کاهش رطوبت هوا در تمام مناطق به ویژه جنگلها و مراتع هستیم.
وی با بیان اینکه ریزش برگهای خشک و گونههای علفی در کف جنگلها، این مناطق را مستعد شعله ور شدن میکند، تصریح کرد: از مردم محلی و روستاییان حاشیه جنگل و کلیه گردشگران انتظار داریم اقدام به افروختن آتش در این شرایط آب و هوایی نکنند و در صورت استفاده از آتش از رها کردن خاکستر آن نیز خودداری شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، یادآور شد: آحاد مردم و مسئولان در حفاظت از عرصههای جنگلی مسئول هستند و لذا در صورت مشاهده هرگونه حریق در جنگلها نیازمند مشارکت و همکاری همه نیروهای امدادی و آتش نشانی و اداری و بسیجی در کنار مردم طبیعت دوست جهت اطفا هستیم.
منتظری، از آماده باش کلیه نیروهای یگان حفاظت این اداره طی روزهای پیش رو خبر داد و متذکر شد: جنگل متعلق به آحاد مردم است و باید از انفال حفاظت کنیم.
وی همچنین از کنترل کامل آتش سوزی و مهار ۸۰ درصد از حریق در جنگلهای منطقه بالاس دوهزار خبر داد و اضافه کرد: حدود ۲ هکتار از عرصههای جنگلی این مناطق به صورت سطحی و تنهای دچار حریق شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن در پایان از همکاری تمامی عزیزان که کمک به کنترل و مهار آتش کردند قدردانی کرد و خاطر نشان کرد؛ حضور نیروهایحفاظت منابع طبیعی تا زمان پایان بحران ادامه خواهد داشت.
