پولهای مردم در انجمن خیرین میراث فرهنگی امانت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی در حاشیه مراسم آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی که امشب برگزار شد در جمع خبرنگاران با گلایه از رسانه‌ها درباره اینکه چرا درباره این انجمن مطلبی منتشر نمی‌کنند گفت: همیشه درباره خیرین میراث فرهنگی صحبت می‌شد اما تا به حال کار جدی صورت نگرفته بود برخی از شرکت‌ها گاهی کمک می‌کردند برخی پیشتاز هستند و تجربه خوبی در این زمینه دارند اما ساز و کاری نبود که بتوان کار کرد.

وی گفت: اعتماد این افراد به خادمان میراث فرهنگی مهم است. با اظهار درد، دردی دوا نمی‌شود توقع این است که روی انجمن خیرین بیشتر کار شود چون کار بزرگی انجام می‌شود. امسال در یونسکو بابت ترک مسجد امام باید به یونسکو توضیح می‌دادیم چون میراث فرهنگی در یک اتاق شیشه‌ای قرار دارد. ما تمام هزینه کرد دارایی انجمن را شفاف سازی می‌کنیم.

دارابی خطاب به خبرنگاران گفت: در مراسم امشب اینجا یک مقام دولتی و نماینده مجلس نبود. به کار خیر کمک کنید. دو سال است که در میراث فرهنگی کار می‌کنیم الان تازه امشب اتفاقات خوبی افتاده است. این پول‌ها امانت مردم است. هنوز اعتبارات وزارت میراث فرهنگی داده نشده است. ما باید بتوانیم از افراد علاقه مند برای حوزه میراث فرهنگی استفاده کنیم. ما هیأت مؤسس موقت داریم تا این انجمن شکل بگیرد از این به بعد باید افراد کمک کنند. تا به حال این اقدام انجام نشده بود. اما الان کمک مردم را نیاز داریم.