ارائه خدمات مشاوره به هزار و ۷۰۰ مددجوی کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال شیخ پور در سخنانی، اظهار داشت: راهاندازی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره راه زندگی یک تولد دوباره برای تقویت خدمات روانشناسی ویژه مددجویان و پشتوانه و مکمل سایر خدمات حمایتی امداد است که باعث ارتقا سطح سلامت روان، کاهش آسیبهای روحی و روانی و تحکیم بنیاد خانواده میشود
وی با بیان اینکه در راستای تحقق سیاستهای فرهنگی و توانمندسازی فکری و روحی جامعه هدف خدمات مشاوره و راهنمایی فردی و گروهی به مددجویان در کلینیک راه زندگی (رز) بهصورت رایگان ارائه میشود عنوان کرد: از ابتدای سال جاری دو هزار و ۷۵۰ مددجو از خدمات مشاوره و راهنمایی فردی، چهارهزار و ۱۵۰ مددجو از مشاوره و راهنمایی گروهی و ۲۷۰ نفر از خدمات رواندرمانی بهرهمند شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، تصریح کرد: همچنین تعداد هزار و ۴۳۲ نوعروس و داماد از خدمات مشاوره پیش از ازدواج و ۸۷ نفر از زنان سرپرست خانواده و مطلقه با بهرهمندی از خدمات مشاوره اقدام به ازدواج مجدد کردند.
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