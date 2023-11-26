فوت پدر موتورسوار و دختر ۹ ساله در تصادف با خودروی سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: در محدوده غرب به شرق بزرگراه گمنام زیرگذر کارگر، یک دستگاه موتورسیکلت با ترک نشینی دو دختر ۷ و ۹ ساله که به صورت خلاف جهت در این مسیر در حال حرکت بوده است با یک‌دستگاه خودرو جک برخورد می‌کند.

وی افزود: در این تصادف راکب موتورسیکلت و یک نفر ترک نشین موتورسیکلت (دختر ۹ ساله به نام دلارام) در دم فوت کرده و یک نفر ترک نشین دیگر (دختر ۷ ساله دلسا) مصدوم که توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.

سرهنگ جوانبخت بیان داشت: بلافاصله تیم‌های منطقه ۶ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حاضر و ضمن ایمن سازی محل تصادف به بررسی علل و عوامل حادثه پرداختند.

وی ضمن ابراز تأسف از حادثه به وجود آمده گفت: پدری با تصمیم اشتباه خود هم باعث فوت خود و نیز فوت دختر بچه ۹ ساله اش شد و یک جمع آرام خانوادگی را ویران کرد که هر چقدر هم در این باره بحث و توضیح داد شود نمی‌توان درباره آینده آن کودک ۷ ساله که بدون پدر و خواهر زندگی خود را ادامه خواهد داد صحبت کرد و فقط باید گفت که اشتباهات و تخلفات اینچنینی در رانندگی به خانواده لطمه می‌زند و تا آخر عمر نمی‌توان آن را جبران کرد.

وی از راکبین موتورسیکلت خواست از انجام تخلف حرکت خلاف جهت در معابر شهری مخصوصاً معابر بزرگراهی جدا خودداری نموده و جان خود و دیگران را برای لحظه‌ای زودتر رسیدن به خطر نیاندازند.