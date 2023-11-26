  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۱

در بزرگراه شهید گمنام اتفاق افتاد؛

فوت پدر موتورسوار و دختر ۹ ساله در تصادف با خودروی سواری

فوت پدر موتورسوار و دختر ۹ ساله در تصادف با خودروی سواری

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران‌ بزرگ، از برخورد شدید موتورسیکلت با سواری جک در بزرگراه شهید گمنام زیرگذر کارگر و فوت راکب و کودک ۹ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: در محدوده غرب به شرق بزرگراه گمنام زیرگذر کارگر، یک دستگاه موتورسیکلت با ترک نشینی دو دختر ۷ و ۹ ساله که به صورت خلاف جهت در این مسیر در حال حرکت بوده است با یک‌دستگاه خودرو جک برخورد می‌کند.

وی افزود: در این تصادف راکب موتورسیکلت و یک نفر ترک نشین موتورسیکلت (دختر ۹ ساله به نام دلارام) در دم فوت کرده و یک نفر ترک نشین دیگر (دختر ۷ ساله دلسا) مصدوم که توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.

سرهنگ جوانبخت بیان داشت: بلافاصله تیم‌های منطقه ۶ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حاضر و ضمن ایمن سازی محل تصادف به بررسی علل و عوامل حادثه پرداختند.

وی ضمن ابراز تأسف از حادثه به وجود آمده گفت: پدری با تصمیم اشتباه خود هم باعث فوت خود و نیز فوت دختر بچه ۹ ساله اش شد و یک جمع آرام خانوادگی را ویران کرد که هر چقدر هم در این باره بحث و توضیح داد شود نمی‌توان درباره آینده آن کودک ۷ ساله که بدون پدر و خواهر زندگی خود را ادامه خواهد داد صحبت کرد و فقط باید گفت که اشتباهات و تخلفات اینچنینی در رانندگی به خانواده لطمه می‌زند و تا آخر عمر نمی‌توان آن را جبران کرد.

وی از راکبین موتورسیکلت خواست از انجام تخلف حرکت خلاف جهت در معابر شهری مخصوصاً معابر بزرگراهی جدا خودداری نموده و جان خود و دیگران را برای لحظه‌ای زودتر رسیدن به خطر نیاندازند.

کد مطلب 5949958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      در اکثر شهرهای کشور هر روزه چنین حوادثی رخ می‌دهد
    • علی IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      برای ورود موتور ها به پیاده راه جریمه سنگین بگذارید پیاده روهای تهران امن نیست
    • ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      موتورسواران بلای جان خود و مردم شده اند ، حتی تو پیاده رو هم که حتی یه گاو هم میفهمه مخصوص عابر پیاده هست ، هیچ امنیتی وجود ندارد وقتی هم اعتراض میکنی مورد هجمه و توهین قرار میگیری .تا کی باید تاوان این بی فرهنگیها را بدهیم .

    پربازدیدترین ها