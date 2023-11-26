قند مصرفی سالمندان باید فیبردار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رضایی، در گفتوگو با رادیو سلامت افزود: سالمندان مانند سایر گروههای سنی، نیاز به مصرف پروتئین، کربوهیدرات و چربی دارند. این افراد باید پروتئین با کیفیت مصرف کنند.
وی ادامه داد: جذب مواد مغذی در دوران سالمندی کاهش مییابد. در غذاهایی گیاهی به علت داشتن فیبر جذب املاح پایینتر است. بنابراین افراد باید از غذاهای گیاهی و حیوانی استفاده کنند.
رضایی به افزایش مصرف مایعات در سالمندان اشاره و تصریح کرد: این افراد بهتر است مایعات را از طریق مصرف انواع سوپ، آش ها خورشها و شیر و میوه و سبزی تأمین کنند؛ چون مصرف آب به تنهایی نمیتوانند تأمین کنند املاح مورد نیاز بدن باشد.
وی با تاکید بر اینکه قند مصرفی در سالمندان باید قند فیبردار باشد، گفت: غلات کامل، فرد را دچار نوسان قند خون نمیکند، و قند ساده موجود در میوهها به این افراد کمک میکند. قند موجود در سیب زمینی جو و ذرت به تثبیت قند خون کمک میکند.
این دکترای تغذیه با تاکید بر مصرف روزانه تخم مرغ ادامه داد: تمام غذاهای حیوانی ویتامین b۱۲ دارند. این ویتامین از انتهای روده جذب میشود و افراد سالمند که دچار آن هستند ممکن است به کم خونی کشنده دچار شوند.
وی به کسانی که دچار یبوست هستند، توصیه کرد: رعایت این نکات در این افراد کمک کننده است. اول تحرک بدنی، و دوم مصرف مایعات به جز چای، و سوم مصرف غذاهای حاوی فیبر اگر این روشها مؤثر واقع نشد از جایگزین کردن روغن زیتون به جای سایر روغنها دمنوش گل محمدی و گلاب و زنجبیل کمک بگیرند.
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