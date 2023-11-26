جنگل گردی آتش در مازندران به شوراب کجور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۱۰ روز گذشته جنگل‌های غرب مازندران از تنکابن و رامسر گرفته تا عباس آباد و چالوس بارها دچارحریق شد و در آخرین حادثه پیش ازظهر یکشنبه بخشی از جنگل‌های شوراب کجور دجار آتش سوزی شد.

مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از وقوع حریق در جنگل‌های منطقه شوراب بخش کجور خبر داد و گفت: حریق از یک ساعت قبل گزارش شد و تلاش برای اطفای آن ادامه دارد.

وی با اشاره به شدت وزش باد و کوهستانی بودن منطقه دچار حریق شده افزود: اعزام نیروهای یگان حفاظت و مردمی برای اطفای حریق انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین با توجه به فصل پاییز و برگ ریزان و شرایط کف جنگل از مسافران و هم استانی‌ها خواست تا از برافروختن آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری کنند و هرگونه حوادث را با سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع رسانی کنند.