جنگل گردی آتش در مازندران به شوراب کجور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۱۰ روز گذشته جنگلهای غرب مازندران از تنکابن و رامسر گرفته تا عباس آباد و چالوس بارها دچارحریق شد و در آخرین حادثه پیش ازظهر یکشنبه بخشی از جنگلهای شوراب کجور دجار آتش سوزی شد.
مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از وقوع حریق در جنگلهای منطقه شوراب بخش کجور خبر داد و گفت: حریق از یک ساعت قبل گزارش شد و تلاش برای اطفای آن ادامه دارد.
وی با اشاره به شدت وزش باد و کوهستانی بودن منطقه دچار حریق شده افزود: اعزام نیروهای یگان حفاظت و مردمی برای اطفای حریق انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین با توجه به فصل پاییز و برگ ریزان و شرایط کف جنگل از مسافران و هم استانیها خواست تا از برافروختن آتش در عرصههای طبیعی خودداری کنند و هرگونه حوادث را با سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع رسانی کنند.
