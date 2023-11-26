۲ دستگاه آب شیرین کن در روستاهای بخش احمد آباد نصب شد

حسین اسماعیلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ دستگاه آب شیرین کن به ظرفیتهای ۲۵ و ۱۰ متر مکعب در شبانه روز در روستاهای بخش احمدآباد نصب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: با توجه به کیفیت آب شرب روستاهای سلطان آباد نمک و جمالده، طی هماهنگیهای انجام شده با بخشداری بخش احمد آباد و خرید این سیستمها؛ اقدام به نصب و بروز رسانی ۲ دستگاه آب شیرین کن به ظرفیتهای ۲۵ و ۱۰ متر مکعب در شبانه روز در این روستاها شده است.
وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستمها و کسب رضایت اهالی روستا؛ ۸۵۰ خانوار روستایی از مصرف آب شرب شیرین بهره مند شدند.
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