خدمات چهار دهه گذشته را به اطلاع جوانان برسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران رسانه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیج و بسیجی یک اعتقاد، باور و یک ایده است و صرف پوشیدن یک لباس خاص نیست، بیان کرد: اگر هر کدام از ما دغدغه مردم و نظام را داشته، برای مردم مطالبه گری کنیم در عمل بسیجی هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین هر کس دارای انگیزه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها و خدمت به مردم باشد دارای اعتقاد بسیجی است.

موحدی راد با تأکید بر اینکه یکی از رسالت‌های بر دوش رسانه‌ها و سایر خادمان مردم، موضوع جهاد تبیین است، افزود: نیاز است که خدمات جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته را به اطلاع جوانان برسانیم که جهاد تبیین واقعی نیز همین است.

وی با بیان اینکه برخی از جوانان و نوجوانان نمی‌دانند که قبل از انقلاب چه رخ داده است و اکنون ما در چه جایگاهی قرار داریم، گفت: در این راستا دشمن در اغتشاشات اخیر، نسل جوان را بیشتر مورد هجمه قرار داد و اکنون نیز به صورت مستمر شبهه وارد ذهن آنان می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی از شعارهای مقام معظم رهبری متأسفانه تنها در حد چاپ یک پوستر و چند همایش مورد توجه قرار می‌گیرد اما در عمل برخی از مدیران دیده نمی‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از چندین سال قبل که به بحث شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و غیره اشاره کرده اند.

موحدی راد افزود: بی شک اگر یک مقدار چشم و گوش خود را در زمینه هشدارهای مقام معظم رهبری باز می‌کردیم اتفاقات سال گذشته صورت نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه یک سری از افراد داده‌های غلطی را به نسل جوان می‌دهند، گفت: باید واقعیت‌ها را برای جوانانمان بیان کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ رسانه‌ای است، یادآور شد: اصحاب رسانه با روشنگری خود می‌توانند در ظلمت و تاریکی، راه را برای جوانان روشن کنند.