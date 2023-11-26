تحریر دانشنامه علمای استان همدان/ همدان شهر علم، تمدن و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی‌دوانی یکشنبه به منظور برپایی نشست‌های اختصاصی، بازدید از شعبه ایران‌شناسی همدان، دیدار با مسئولان استانی در راستای ارتقا همکاری برای اعتلای تاریخ و فرهنگ استان همدان به استان همدان سفر کرد.

وی در بدو ورود به همدان با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای استان و سردار همدانی ادای احترام کرد و سپس با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار رییس بنیاد ایران‌شناسی کشور گفت: همدان شهر علم و تمدن و فرهنگ است و شناسایی و شناساندن عظمت و اقتدار ایران اسلامی این دیار کهن بر عهده این نهاد است که باید در بین دانش آموزان و دانشجویان با هویت ملی خود بیشتر آشنا شوند.

رجبی‌دوانی ادامه داد: کار ایران‌شناسی در تمام دوران و رسیدن به اهداف اساسنامه‌ای این بنیاد از اولویت‌های اصلی است و با توجه به اینکه ایران دارای قدیمی‌ترین تمدن باستان است قرارگاه هویت ملی ایرانی اسلامی در این بنیاد تشکیل شده است.

رییس بنیاد ایران‌شناسی کشور اضافه کرد: در ۱۹ استان دفتر و شعبه ایران‌شناسی دایر است و تنها استانی که دو شعبه دارد همدان به مرکزیت همدان و شهرستان نهاوند است.

رجبی‌دوانی تصریح کرد: بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی بخش بین‌الملل این بنیاد در جهان غرب در سال گذشته بیش از ۱۶۴ همایش، نشست و کرسی ایران‌شناسی برپا شده که اکثریت آن به دنبال کارهای سیاسی بودند و با قوی وارد شدن بنیاد ایران‌شناسی به فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی در حوزه ایران‌شناسی می‌توان گام مؤثری در شناخت درست از ایران اسلامی و باستان گام برداشت.

امام جمعه همدان نیز در این دیدار گفت: همدان تلفیقی از علم و عشق است، علم بوعلی و عشق باباطاهر و به فرموده رهبر همه ارزش‌های تمدن یک کشور در همدان جمع است.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی عنوان کرد: کار فرهنگی بدون حمایت قطعاً بی‌ثمر است و با توجه به اینکه آماده‌سازی طرح پایش تاریخ و فرهنگ استان همدان انجام شده نیازمند حمایت برای نشر و ترویج آن هستیم.

وی افزود: باید ثمره فعالیت‌ها و کارهای بنیاد ایران‌شناسی ملموس باشد و با توجه اینکه شهر همدان شهر پرسابقه‌ای است قطعاً بر پایه همایش‌های ایران‌شناسی هویت ایرانی، اسلامی را در بین جوانان گسترش خواهد داد و با توجه به اینکه همدان با نام پایتخت و تاریخ و تمدن شناخته شده باید اقدامات عملی بر روی انجام شده و نیازمند حمایت و گسترش دانش از گذشتگان به آیندگان هستیم.

درس ایران‌شناسی در مدارس تدریس می‌شود

در ادامه رییس بنیاد ایران‌شناسی از آرامگاه بوعلی‌سینا بازدید و در حاشیه این بازدید بیان کرد: صحبت‌هایی مبنی بر گنجاندن ایران‌شناسی به مدارس شده و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش قول حمایت در این زمینه داده‌اند.

رجبی‌دوانی به جایگاه بلندی همدان در عرصه فرهنگ و تمدن ایران اشاره کرد و گفت: در عظمت ایران همین بس که در مکان فعلی همدان از قرن‌ها پیش سابقه تمدنی وجود داشته و دارد. وی ادامه داد: همدان از عصر اشکانیان تاکنون در همین منطقه قرار داشته و فرهنگ و تمدن همواره در منطقه جاری و ساری بوده است که این موضوع نشان‌دهنده عظمت مردمان منطقه را می‌رساند.

رجبی‌دوانی در ادامه گریزی به فعالیت‌های بنیاد ایران‌شناسی زد و افزود: در صددیم فعالیت‌های علمی و ترویجی در سراسر کشور خروجی مؤثری داشته باشد و اقدامات بنیاد ایران‌شناسی بتواند در بازیابی هویت ایرانی-اسلامی به ما کمک کند، همچنین در صورت تأمین اعتبار از شعبه ایران‌شناسی همدان حمایت ویژه‌ای خواهد شد تا بتواند برنامه‌ها و طرح‌های خود را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه بنیاد ایران‌شناسی در بودجه دچار ضعف است و با کمبود شدید اعتبار برای اجرای فعالیت‌ها مواجه است، اظهار کرد: با این حال شعبه‌های بنیاد ایران‌شناسی دغدغه چاپ آثار را نداشته باشند و مراکز استان‌ها کارهای علمی و طرح‌ها را آماده کنند تا بعد از تأمین هزینه بتوانیم آنها را منتشر کنیم‌.

رجبی‌دوانی در ادامه با اشاره به اینکه بنیاد ایران‌شناسی در هفته پژوهش امسال از سه شخصیت تجلیل خواهد کرد، گفت: سال گذشته در هفته پژوهش از یکی از مفاخر ارزشمند کشور، دکتر محقق تجلیل شد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال یکی از آثار دکتر محقق و یک اثر استاد صفی‌نژاد که تاکنون چاپ نشده، منتشر می‌شود، افزود: در صورت برطرف شدن مشکلات مالی هفت عنوان کتاب که توسط پژوهشگران آماده شده به انتشار می‌رسد.

رجبی‌دوانی با اشاره به اینکه طرح ایجاد نمایشگاه و گنجینه دائمی ادوار سه‌گانه تاریخ و فرهنگ ایران به تصویب رسیده و پس از تأمین اعتبار عملی می‌شود، گفت: گنجینه ایران باستان، ایران دوره اسلامی و ایران انقلاب اسلامی سه گنجینه‌ای است که نمادهای تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را به صورت مصور عرضه کنیم.

وی اضافه کرد: اهدای نشان ایران‌شناسی به ایران‌شناسان برجسته تصویب شده است بنابراین جایزه ایران‌شناسی در دو بُعد ترویجی و علمی اختصاص داده خواهد شد. علاوه بر این جایزه ایران‌شناسی به جوانانی که با تحقیقات علمی خود به این دانش کمک کرده و زوایایی از ایران را به صورت علمی تحقیق می‌کنند اهدا خواهد شد.

رجبی‌دوانی در ادامه با اشاره به اینکه بنیاد ایران‌شناسی میزبانی جشنواره فیلم اقوام ایرانی را به عهده گرفته است، بیان کرد: تحقیقاتی از بازار، مساجد و بقاع متبرکه صورت گرفته بوده که در ادامه آنها تحقیقات دیگری در دست اقدام است و بخش بین‌الملل ما رصد مطالعات را دارند.

وی افزود: همچنین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور برای ایجاد شعبه ایران‌شناسی در همه استان‌ها داشتیم و با دانشگاه‌های کازان روسیه و نانجینگ چین نیز تفاهم‌نامه منعقد شد. رجبی‌دوانی اضافه کرد: در حوزه IOT نیز بزرگ‌ترین بانک اطلاعاتی با هلدینگ خلیج فارس را خواهیم داشت که هفته آینده تفاهمنامه آن امضا می‌شود.