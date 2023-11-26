به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دور رایزنی‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند صبح امروز میان هیأت‌های وزارت خارجه‌های دو کشور به ریاست وینای موهان کواترا، قائم مقام وزارت امور خارجه هند و علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران برگزار شد.

در این نشست چهار ساعته طیفی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، کنسولی و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اولویت‌های روابط دو کشور در دوره پیش رو مشخص گردید.

علی باقری ضمن استقبال از گسترش و توسعه مناسبات دو کشور، بر ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تضمین تعاملات راهبردی و پایدار میان دو کشور تاکید کرد. وی همچنین بر گسترش روابط تهران و دهلی نو در عرصه‌های چند جانبه و منطقه‌ای از جمله در قالب سازمان همکاری شانگهای و بریکس و نیز در چارچوب سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن تاکید کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با استقبال از ایده جنوب جهانی هند، بر توسعه ارتباطات مردم با مردم در دو کشور از جمله توسعه ارتباطات نخبگان و اندیشمندان ایران و هند تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری هر چه سریع‌تر بیستمین کمیسیون مشترک اقتصادی آمادگی دارد.

قائم مقام وزارت خارجه هند نیز ضمن تشکر از میزبانی این دور از گفتگوها از سوی جمهوری اسلامی ایران افزود: اراده سیاسی لازم در توسعه روابط دو جانبه نزد مقامات عالی رتبه هند وجود دارد و ج. ا. ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی هند برخوردار است.

وی افزود: دولت هند از همکاری با ایران در قالب شانگهای و گروه کشورهای بریکس استقبال می‌نماید و آماده توسعه روابط اقتصادی به حوزه‌های جدید از جمله کشاورزی، شیلات، طب سنتی و … است.

به گفته این مقام عالیرتبه هندی، دولت این کشور همچنین از توسعه مناسبات فرهنگی، ورزشی، علمی با بخش‌های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌نماید.

در این ملاقات همچنین طیفی از مسائل منطقه‌ای به‌ویژه روند آخرین تحولات در غزه، مسائل افغانستان، اوضاع منطقه قفقاز و جنگ در اوکراین نیز مورد تبادل نظر و رایزنی طرفین قرار گرفت.