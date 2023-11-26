به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ملک‌شاهکویی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت قیام ۵ آذر گرگان که در بیمارستان ۵ آذر گرگان برگزار شد، اظهار کرد: این بیمارستان از پنج آذر ۱۳۵۷ تاکنون بهترین خدمات را به مردم ارائه داده است.

وی با اشاره به واقعه ۵ آذر سال ۱۳۵۷، افزود: در آن زمان به خاطر هتک حرمتی که به حرم امام رضا (ع) شده بود امام راحل آن روز را عزای عمومی اعلام کرد که در همین راستا مردم گرگان در صحن امامزاده عبدالله (ع) تجمع کردند و شعار الله‌اکبر سر دادند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: رژیم طاغوت، تجمع گران را به رگبار گلوله بست و۱۴ نفر از شهروندان را به شهادت رساند.

وی یادآور شد: واقعه خونین پنج آذر گرگان در محوطه همین بیمارستان نیز اتفاق افتاد.

ملک شاهکویی اظهار کرد: با حمله رژیم طاغوت به بیمارستان عده‌ای به شهادت رسیدند و از آن روز به بعد نام بیمارستان پهلوی به پنج آذر گرگان تغییر پیدا کرد.

وی در ادامه یادی از شهدای سلامت استان کرد و افزود: مأموریت کادر درمانی در زمان کرونا بیش از هر زمانی به چشم آمد و تعدادی از پزشکان و پرستاران را از دست دادیم که بسیار رنج آور بود.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: هفته بسیج متعلق به آحاد ملت ایران است و یکی از معجزات و اتفاقات بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است و این اقدام امام راحل بود که ۱۰ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ۹ ماه قبل از جنگ تحمیلی، بسیج را تشکیل داد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج، افزود: بسیج سازمانی کم‌هزینه و پرثمر است که نام و نشان ندارد و برای این مجموعه موضوع خاصی تعریف نشده است.

ملک شاهکویی با بیان اینکه بسیج هر جایی که نیاز باشد پای کار حاضر است، اظهار کرد: اگر در زمان هشت سال دفاع مقدس، بسیج ورود نمی‌کرد اکنون اثری از انقلاب اسلامی هم نبود.