۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان آزادشهر مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد کریمی بابیان اینکه ۴ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای پشمک توقتمش، سیدآباد، قورچای و تاتار بایجق با حکم قضائی توسط کارشناسان اداره منابع آب آزادشهرمسدود شده، گفت: هدف از انسداد چاههای غیر مجاز حفظ منابع آب زیرزمینی است.
وی ضمن تأکید بر حفظ شرایط موجود و مراقبت از ذخایر آبی افزود: مشکلات آب و هوایی و خشکسالی، افزایش جمعیت، کاهش بارندگی، حفاری و برداشت غیرمجاز چاههای کشاورزی توسط متخلفان از جمله مشکلات پیش رو در بحران آب منطقه آزادشهر است.
فرماندار آزادشهر گفت: حفاظت از منابع آبی وظیفه همگانی است و بر همین اساس باید با همکاری ادارات و اعضای شورای حفاظت از منابع آب در سریعترین زمان نسبت به شناسایی و انسداد چاههای غیرمجاز شهرستان اقدام کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی از منابع آبی همواره مسدود شدن چاههای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.
کریمی اظهار کرد: هرگونه حفر و بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز جرم است و با آن برخورد خواهد شد.
وی در پایان از مدیران حوزه شهرستان آزادشهر خواست تا با جدیت تمام در جهت حفظ منابع آب و جلوگیری از ساخت وساز در حریم و بستر رودخانهها جلوگیری کنند.
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