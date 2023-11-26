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۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

معاون استاندار خراسان شمالی:

احزاب حلقه‌های میانی اتصال دولت و مردم هستند

احزاب حلقه‌های میانی اتصال دولت و مردم هستند

بجنورد_ معاون استاندار خراسان شمالی احزاب را حلقه‌‌های میانی اتصال جامعه و دولت خواند و گفت: انتخابات ظرفیت و فرصتی است که احزاب در آستانه آن ارتباط بیشتر و موثری با بدنه جامعه می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر حسن ناهیدی پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست با شعب استانی احزاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد احزاب را حلقه‌‌های میانی اتصال جامعه و دولت خواند و گفت: انتخابات ظرفیت و فرصتی است که احزاب در آستانه آن ارتباط بیشتر و مؤثری با بدنه جامعه می‌گیرند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی تصریح کرد: در این دوره از انتخابات دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند امکانات خود را به صورت برابر و با برنامه‌ریزی ستاد بررسی تبلیغات انتخابات در خدمت تبلیغات انتخاباتی نامزدها قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی از دیگر ویژگی‌های این دوره از انتخابات به تخصیص شبکه‌های تلویزیونی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی در هر حوزه انتخابیه اشاره کرد و افزود: با این تمهید نامزدهای با توان مالی اندک هم می‌توانند خود را به جامعه معرفی کنند.

ناهیدی اظهار داشت: احزاب با معرفی نامزدها در انتخابات در سرنوشت جامعه مشارکت داشته باشند چون ثمره رأی آن‌ها ماندگاری فراوانی در جامعه دارد و بعضی از قوانین مصوب مجلس ده‌ها سال در جامعه جاری و ساری است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی بیان افزود: احزاب هم باید صاحب‌نظر و هم صاحب نقش باشند و در سایر موضوعات نیز با آنها نشست‌های مشورتی خواهیم داشت.

کد مطلب 5950831

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