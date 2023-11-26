به گزارش خبرنگار مهر حسن ناهیدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با شعب استانی احزاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد احزاب را حلقههای میانی اتصال جامعه و دولت خواند و گفت: انتخابات ظرفیت و فرصتی است که احزاب در آستانه آن ارتباط بیشتر و مؤثری با بدنه جامعه میگیرند.
رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی تصریح کرد: در این دوره از انتخابات دستگاههای دولتی مکلف شدهاند امکانات خود را به صورت برابر و با برنامهریزی ستاد بررسی تبلیغات انتخابات در خدمت تبلیغات انتخاباتی نامزدها قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی از دیگر ویژگیهای این دوره از انتخابات به تخصیص شبکههای تلویزیونی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی در هر حوزه انتخابیه اشاره کرد و افزود: با این تمهید نامزدهای با توان مالی اندک هم میتوانند خود را به جامعه معرفی کنند.
ناهیدی اظهار داشت: احزاب با معرفی نامزدها در انتخابات در سرنوشت جامعه مشارکت داشته باشند چون ثمره رأی آنها ماندگاری فراوانی در جامعه دارد و بعضی از قوانین مصوب مجلس دهها سال در جامعه جاری و ساری است.
رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی بیان افزود: احزاب هم باید صاحبنظر و هم صاحب نقش باشند و در سایر موضوعات نیز با آنها نشستهای مشورتی خواهیم داشت.
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