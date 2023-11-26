به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای معادن استان خوزستان اظهار کرد: در جلسات پیشین بنا شده بود تا هیأتی از دانشکده زمین شناسی دانشگاه چمران مسئله معادن استان را بررسی کند که در این راستا توافق لازم انجام شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در بخش معدن استان وجود دارد، اظهار کرد: در استان مواد معدنی مثل فسفات، سیلیس و دولومیت علاوه بر معادن شن، ماسه و آهک وجود دارد.

حسینی محراب بیان کرد: انجام تحقیق در بخش معدن استان خوزستان زمینه ساز فعالیت بهتر حوزه اقتصادی و اشتغال خواهد شد به گونه‌ای که زمینه رونق فعالیت‌های اشتغال‌زا در روستاهای استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات معدن کاران در جلسه شورای معادن خوزستان تصریح کرد: در این جلسات توانسته‌ایم مشکل‌های معدن کاران و مجوزهای آنان را با پیگیری اداره کل صمت برطرف کنیم.

استاندار خوزستان افزود: حدود ٢٠ - ٣٠ مورد در جلسه مطرح شدند و به تصویب رسیدند؛ انتظار می‌رود که مدیران بخش‌ها پاسخ استعلامات و حل مسائل معدن کاران را تسریع ببخشند تا شاهد درآمد و اشتغال بیشتری در استان باشیم.

حسینی محراب گفت: دانشکده زمین شناسی دانشگاه چمران باید پتاسیل‌های معدنی خوزستان را شفاف و آشکار کند و مطالعات عمیق را با استفاده از تجهیزات روز انجام دهد تا داشته‌های خود را ببینیم و آنها را به نحو احسن مدیریت کنیم.