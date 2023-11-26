۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۶

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران:

آب شرب ۲۲ روستای آمل افزایش می یابد

آمل- مدیر عامل آب و فاضلاب مازندران گفت: عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در مجتمع‌های ولیسده و کمکلا شهرستان آمل در دست اجراست که آب شرب ۲۲ روستا افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده گفت: عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در مجتمع‌های ولیسده و کمکلا شهرستان آمل در دست اجراست که آب شرب ۲۲ روستا افزایش می‌یابد.

برارزاده هدف از عملیات حفاری دو حلقه چاه در آمل را افزایش توان تأمین و انتقال آب آشامیدنی ۲۲ روستای تحت پوشش مجتمع‌های ولیسده و کمکلا بیان کرد و افزود: با اتمام عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه مذکور ۴۵۰۰ خانوار ۲۲ روستا از مزایای آن بهره مند می‌شوند.

وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و دبی این چاه‌ها را ۷۰ لیتر در ثانیه پیش بینی کرد.

