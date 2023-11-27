به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول آمریکایی نوشت: ۹۰ درصد از بمب‌هایی که اسرائیلی‌ها علیه غزه استفاده کردند با ماهواره‌ها جهت یابی می‌شدند. برخی از این بمب‌ها یک تُن وزن داشتند.

دفتر رسانه‌ای دولت حماس در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تاکنون ۴۰ هزار تن مواد منفجره را با هدف غیرقابل سکونت کردن این باریکه، بر سر مردم فلسطین انداخته است.

سلامه معروف، رئیس دفتر رسانه‌ای حماس در سومین روز آتش‌بس موقت بین تل آویو و این جنبش که از صبح جمعه اجرایی شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.

معروف در این بیانیه آورده است: نیروهای اشغالگر صهیونیست ۴۰ هزار تن مواد منفجره از آغاز جنگ بر روی نوار غزه انداخته اند که تاکنون هیچ اشاره‌ای به آن در رسانه‌های جمعی در سطح بین‌الملل نشده است.

این مقام جنبش حماس تاکید کرد که بمب‌های استفاده شده در این جنگ همگی دارای فناوری جدیدی بودند که هدف‌های دقیقی انتخاب می‌کنند.