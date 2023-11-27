نیروی دریایی به قدرتی بازدارنده در منطقه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، فرا رسیدن هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

هفتم آذر ماه یادآور رشادت‌های رزمندگان غیور، دلاور و قهرمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای صیانت و نگهبانی از کیان ایران اسلامی در مرزهای دریایی کشور عزیزمان است که مایه عزت و بالندگی انقلاب اسلامی شده است.

امروز نیروی دریایی «ارتش جمهوری اسلامی ایران» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با مشت‌های آهنین و درهم تنیده خود تحت فرماندهی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به قدرتی پیش رونده و بازدارنده در ابعاد مختلف در منطقه تبدیل شده است که با انجام رسالت خطیر خود در گذار پیچ تاریخی جهان برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی همه مدعیان ابرقدرتی در دریا را به کرنش و استیصال کشانده است.

بی‌تردید سیادت دریایی امروز ایران اسلامی تنها از راه وحدت و همدلی در این مسیر مقدس، اقیانوس‌های ناآرام را در پیشگاه عظمت ملت بزرگ ایران اسلامی رام و آرام خواهد نمود. ما سبزپوشان دوشادوش هم‌رزمان شجاع دریادل و دلیرمان، لحظه‌ای از مسیر تولید قدرت و پیشرفت بازنخواهیم ایستاد و بر خدا توکل خواهیم کرد و از هیچ قدرتی غیر از ذات الهی هراسی نداریم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دریادل عملیات مروارید و دیگر شهدای آن نیروی شجاع و مقتدر، این روز را به جنابعالی، آحاد کارکنان و خانواده‌های محترم و صبور آن نیرو تبریک عرض نموده و عزتمندی و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌‎ای (مدظله‌العالی) را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.»