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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

به قلم آیت الله کریمی جهرمی؛

کتاب«در ستایش فاطمه(س)» به معرفی شخصیت حضرت زهرا(س)می پردازد

کتاب«در ستایش فاطمه(س)» به معرفی شخصیت حضرت زهرا(س)می پردازد

در ستایش فاطمه سلام الله علیها عنوان اثر ارزشمندی است که به صورت اختصار به معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ستایش فاطمه سلام الله علیها عنوان اثر ارزشمندی است که به صورت اختصار به معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌پردازد.
آیت الله کریمی جهرمی در اثر، پاره‌ای از این ستایش‌ها را از زبان خدا، پیامبر و ائمه معصومین (علیه السلام)، به اختصار آورده اند.

در این کتاب مدح و ستایش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از لسان ذات اقدس الهی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از منابع معتبر عامه و خاصه گردآوری شده است.

از ویژگی‌های این اثر مختصر می‌توان به توضیحات و نکات ارزشمند برخی از احادیثی اشاره کرد که در راستای فهم بهتر احادیث مطرح شده است.

در این کتاب آمده است: «حضرت صدیقه کبری (سلام الله علیها)، انسان اسوه و برجسته‌ای است که نزد آسمانیان و زمینیان، شناخته شده و آن را با الفاظ و جملات فراوانی، ستوده‌اند. ستایش وی، تکریم همهٔ خوبی‌ها و کرامت‌ها و به انگیزه الگوسازی برای بشریت است.

حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، الگوی بشریت اند و از این رو شناخت فضائل آن حضرت برای همگان ضروری است و برای شناخت صحیح آن حضرت بهترین راه کلمات کسانی است که خود ازهرگونه اشتباهی مصون اند و بی تردید این شناخت جز از طریق وحی و معصومین حاصل نمی‌شود.»

کد مطلب 5951167

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