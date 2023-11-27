تشکیل دولت آب در استان کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان اظهار کرد: انتقال آب از خلیج فارس به کرمان افسانه‌ای بود که خوشبختانه به واقعیت پیوست و کرمان تشنه را به دریا متصل کرد.

رشیدی یادآور شد: در ۵۰ سال گذشته استان کرمان حدود ۲.۵ درجه گرم‌تر شده و سرعت کاهش بارش‌های کرمان بسیار افزایش یافته است.

وی مدیریت آب را یک موضوع فرابخشی دانست و اظهار کرد: باید در استان کرمان دولت آب تشکیل دهیم و با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه برای تکمیل زیرساخت‌های آبی تدابیری اندیشیده شود.

رشیدی خلق روش‌های جدید و انجام اقدامات ماندگار را از اهداف مدیریت دانست و تاکید کرد: طرح جامع تأمین آب شرب استان توسط شرکت آب منطقه‌ای کرمان تدوین و در این آن برای همه مناطق استان طرح‌های تأمین آب شرب پیش بینی شده است.

مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در ادامه افزود: متناسب با این طرح‌ها، پروژه‌های بزرگی برای آبرسانی به مردم تعریف شده و به وضعیت منابع آب زیرزمینی و تأمین آب شرب اکثر مناطق استان توجه شده است.

امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: عدم مدیریت بهره‌وری آب یکی از مشکلات ماست.

وی بر لزوم انتخاب مدیران از نیروهای درون سازمانی تاکید کرد و گفت: در بخش‌هایی از مناطق استان با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.

یادآوری می‌شود: در این آئین از زحمات ۳۱ ساله علی رشیدی در صنعت آب تقدیر و حمید علیدادی سلیمانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان معرفی شد.