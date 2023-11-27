تشکیل دولت آب در استان کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای استان کرمان اظهار کرد: انتقال آب از خلیج فارس به کرمان افسانهای بود که خوشبختانه به واقعیت پیوست و کرمان تشنه را به دریا متصل کرد.
رشیدی یادآور شد: در ۵۰ سال گذشته استان کرمان حدود ۲.۵ درجه گرمتر شده و سرعت کاهش بارشهای کرمان بسیار افزایش یافته است.
وی مدیریت آب را یک موضوع فرابخشی دانست و اظهار کرد: باید در استان کرمان دولت آب تشکیل دهیم و با همکاری همه دستگاههای مربوطه برای تکمیل زیرساختهای آبی تدابیری اندیشیده شود.
رشیدی خلق روشهای جدید و انجام اقدامات ماندگار را از اهداف مدیریت دانست و تاکید کرد: طرح جامع تأمین آب شرب استان توسط شرکت آب منطقهای کرمان تدوین و در این آن برای همه مناطق استان طرحهای تأمین آب شرب پیش بینی شده است.
مدیرعامل سابق شرکت آب منطقهای استان کرمان در ادامه افزود: متناسب با این طرحها، پروژههای بزرگی برای آبرسانی به مردم تعریف شده و به وضعیت منابع آب زیرزمینی و تأمین آب شرب اکثر مناطق استان توجه شده است.
از مشکلات ما عدم مدیریت بهرهوری آب است
امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: عدم مدیریت بهرهوری آب یکی از مشکلات ماست.
وی بر لزوم انتخاب مدیران از نیروهای درون سازمانی تاکید کرد و گفت: در بخشهایی از مناطق استان با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.
یادآوری میشود: در این آئین از زحمات ۳۱ ساله علی رشیدی در صنعت آب تقدیر و حمید علیدادی سلیمانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای استان کرمان معرفی شد.
نظر شما