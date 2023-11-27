کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز با اقدامات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدحسینی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز در نشست چالش‌های مدیریت تولید و مصرف گاز گفت: تجربیات بین المللی نشان داده اقدامات فرهنگی در فصل سرد سال ۵ تا ۱۰ درصد کاهش مصرف را به دنبال دارد.



وی ادامه داد: مجموعه میزان تولید گاز ایران یک میلیارد و ۷۴ میلیون متر مکعب است، در حال حاضر ۲۰ پالایشگاه، ۳۹ هزار کیلومتر خط فشار قوی و ۹۰ ایستگاه تقویت فشار داریم.

این مقام مسؤول ادامه داد: در حال حاضر به ۲۷.۵ میلیون مشترک شهری در ۱۲۵۵ شهر، ۳۹۷۰۰ روستا و ۱۳۳ نیروگاه کار گازرسانی انجام می‌شود.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز خاطر نشان کرد: سهم گاز را در سبد انرژی در برنامه ششم ۵۶ درصد و اکنون ۷۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته مصرف گاز نیروگاهی ۲۰ درصد معادل ۳۳ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته، اضافه کرد: مصرف کنندگان عمده صنعتی ۱۰ درصد افزایش مصرف داشته و ۱۱۵۵ کیلومتر خط فشار قوی راه اندازی و ۸ درصد افزایش مصرف وجود داشت.

محمدحسینی خاطر نشان کرد: رقم افزایش ظرفیت پالایشی را ۴۰ میلیون متر مکعب است.

وی ادامه داد: هوشمندسازی کنتورها آغاز شده است به همین منظور ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم تا در راستای بهینه سازی مصرف گام برداریم

محمد حسینی اضافه کرد: اعدادی که در خصوص تزریق گاز مایع به خطوط لوله سراسری گاز از سوی برخی نماینده‌ها مطرح می‌شود، مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده و در دو سال اخیر موفق شدیم تزریق گاز مایع به خط لوله گاز را ۵۲ درصد کاهش دهیم.

وی افزود: بازاریابی خوبی برای فروش گاز مایع صورت گرفته، الان سبد متنوعی از مشتریان را برای صادرات داریم و در حال احداث اسکله اختصاصی صادرات گاز مایع در پارس جنوبی هستیم.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز گفت: بخش عمده‌ای از منابع مالی در اختیار شرکت ملی گاز برای توسعه و نگهداری شبکه گاز از طریق صادرات گاز مایع به دست می‌آید، اگر این منابع به هر دلیل دست بخورد و کاهش یابد، در انجام مأموریت شرکت ملی گاز اختلال ایجاد می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران از برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای پایداری شبکه‌های شمال شرق و شمال غرب، تعیین تکلیف مزایده گازهای مشعل در پارس‌جنوبی، برگزاری مزایده در حوزه ایجاد ارزش افزوده و گازهای CO2 در پالایشگاه‌های خانگیران و بیدبلند و آغاز طرح کلان هوشمندسازی کنتورهای گاز که نیازمند ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است همچنین نهایی‌شدن شیوه‌نامه ذخیره‌سازی روزمینی برای متوقف نشدن تولید در بخش‌های صنعتی عمده خبر داد.

محمدحسینی گفت: در سال ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حواله صرفه‌جویی گاز برای ۹۰ نیروگاه‌ها تجدیدپذیر صادر کرده‌ایم و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون یورو با شرکت توسعه تدبیر انرژی ستاد اجرای فرمان امام در طرح افزایش بازده گاز اتان امیدواریم بازده این گاز را از ۶۶ درصد در پالایشگاه‌های پارس جنوبی به ۷۸ درصد برسانیم و تعیین‌تکلیف منابع مالی در پانچ‌های پالایشگاه‌های سایت یک و دو نیز در حال اجراست.

وی در ادامه از تدوین بسته ۱۰۰ میلیونی کاهش مصرف که سال پیش پیرو دستور وزیر نفت در شرکت ملی گاز مصوب شد، خبر داد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به فناوری‌های اولویت‌محور اظهار کرد: این شرکت طبق بند ه تبصره ۱۸ همسو با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معادل ۴۰۰ میلیارد تومان به صندوق پژوهش و فناور صنعت نفت تخصیص داده است و برای دیجیتالیزه کردن و اقتصاد دیجیتال صنعت گاز در حال مذاکره با مشاوره خبره هستیم، تا طرح تحول دیجیتال در زنجیره تولید فرآورش، انتقال، توزیع در بخش‌های مختلف را داشته باشیم.

محمدحسینی با بیان اینکه تغییر نکردن تعرفه گاز از سال ۱۳۹۴ تا پیش از دولت سیزدهم سبب مصرف زیاد گاز شده بود، تصریح کرد: با اصلاح تعرفه گاز در سال پیش کاهش قابل توجهی در مصرف گاز اتفاق افتاد که امسال هم انتظار داریم با اطلاع‌رسانی در کنار این موضوع دستاوردهای مطلوبی را به دست آوریم.



وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران برای پایداری شبکه حوزه شمال شرق حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است، اعلام کرد: احداث خط لوله ۳۶ اینچ دو راهی دشتک - زابل سربیشه به طول ۳۰۰ کیلومتر که قطعه اول آن به طول ۱۷۰ کیلومتر در حال راه‌اندازی است، خط ۱۶ اینچ صالح‌آباد - تربت‌جام با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان که پیمان آن واگذار شده است، ایستگاه تقویت فشار آرادان، توسعه میدان ذخیره‌سازی شوریجه بی که ظرفیت ذخیره‌سازی کشور را از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به ۴.۵ میلیارد متر مکعب افزایش می‌دهد که به شرکت مپنا واگذار شده است، از مجموعه اقدام‌های شرکت ملی گاز برای پایداری شبکه گاز در شمال شرق است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: در شمال غرب نیز احداث خط ۳۰ اینچ چلوند - اردیبل به طول ۵۵ کیلومتر، ۴ قطعه خط نهم از مسیر اهواز به کوهدشت به طول ۴۰۰ کیلومتر، ایستگاه تقویت فشار اهواز و امتداد خط نهم از میاندوآب به تبریز به طول ۱۶۰ کیلومتر که در مجموع حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در پایداری شمال غرب کشور سرمایه‌گذاری شده است.

محمدحسینی در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت ملی گاز محدودیت شدید منابع مالی است، تأکید کرد: شرکت ملی گاز ایران با این حجم عظیم دارایی به‌عنوان یکی بزرگترین شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که نگهداری و توسعه این تأسیسات نیازمند حجم سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.