پلمب ۳ واحد صنفی متخلف نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور پیشگیری از تخلفات صنفی، طرح نظارت بر فعالیت مشاغل و املاک در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان از واحدهای صنفی املاک این شهرستان بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد تصریح کرد: در این طرح از تعداد ۲۵ صنوف املاک سطح شهر بازدید که ۳ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی پلمب و دو واحد صنفی اخطار تذکر داده شد.

وی به شهروندان توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.