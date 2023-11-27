  1. استانها
  2. البرز
۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

فرمانده انتظامی نظرآباد خبر داد؛

پلمب ۳ واحد صنفی متخلف نظرآباد

نظرآباد- فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از پلمب سه واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی با محوریت مشاوران املاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور پیشگیری از تخلفات صنفی، طرح نظارت بر فعالیت مشاغل و املاک در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان از واحدهای صنفی املاک این شهرستان بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد تصریح کرد: در این طرح از تعداد ۲۵ صنوف املاک سطح شهر بازدید که ۳ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی پلمب و دو واحد صنفی اخطار تذکر داده شد.

وی به شهروندان توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 5951294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها