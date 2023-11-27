۱۶۰ زندانی غیرعمد استان بوشهر نیازمند کمک خیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در جشن گلریزان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: به صورت مستمر به خانواده‌های زندانیان استان سرکشی می‌کنیم و می‌بینیم که با چالش‌ها و مشکلات فراوانی در زمینه‌های مختلف روبرو هستند.

وی اضافه کرد: خانواده زندانیان بی گناه هستند ولی به خاطر نبود سرپرست خانوار با مشکلات معیشتی متعددی روبرو هستند که ما در هر جایگاهی وظیفه داریم از این خانواده‌ها دستگیری کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر لزوم حفظ آبرو و عزت خانواده‌های زندانیان تصریح کرد: مردم بوشهر در بخشش و کرم نمونه هستند و در این زمینه نیز پیشگام هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۰ نفر به خاطر جرایم مالی در زندان‌های استان بوشهر هستند که با کمک خیرین و گذشت شاکیان دنبال آزادی این زندانیان هستیم.

احمد دشتی‌زاده مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز اظهار داشت: در راستای حمایت از زندانیان همه باید پای کار باشیم و کمک کنیم تا گره‌ی از مشکلات این خانواده‌ها باز شود.

جشن گلریزان به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و زمینه‌سازی برای حمایت از خانواده زندانیان با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، مدیرکل زندان‌ها، انجمن حمایت از زندانیان و مدیران شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه بوشهر برگزار شد.

در پایان این نشست، مدیران شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آمادگی خود را برای کمک به آزادی تعدادی از زندانیان، کمک به رفع مشکلات خانواده‌های زندانیان، تأمین برخی اقلام برای خانواده زندانیان و همچنین کمک به پرداخت تسهیلات برای این قشر اعلام کردند.