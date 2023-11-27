به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی امروز دوشنبه در مراسم تقدیر از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه که در حاشیه هیات رییسه دانشگاه برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را بنیانگذار و خواستگاه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در کشور برشمرد.

زالی با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته‌های تحقیقات دانشجویی خاطرنشان کرد: اولین هسته کمیته تحقیقات دانشجویی در این دانشگاه شکل گرفت و این دانشگاه در این عرصه نیز پیشتاز بود. در واقع این کمیته از این دانشگاه سرچشمه گرفت و به سراسر کشور تسری یافت.

وی در ادامه یاد برخی از پایه گذاران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه که دانشجویان دیروز و اساتید امروز این دانشگاه بودند را گرامی داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ضمن تبریک کسب رتبه برتر برای دهمین سال پیاپی و رتبه های برتر در ابعاد حقیقی از تلاش معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، اعضای این کمیته و دانشجویان در راستای این افتخارآفرینی تقدیر کرد.

وی کسب این مدارج عالی در سطح ملی را جزو افتخارات ماندگار دانشگاه برشمرد و به توجه و تلاش مضاعف مسئولان دانشگاه در سال‌های اخیر برای شکل گیری و بسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اشاره کرد.

زالی در ادامه به ضرورت آشنایی دانشجویان جدید با حوزه پژوهش تاکید کرد و گفت: کمیته تحقیقات دانشجویی نیاز به یک جریان سیال و پویا دارد.

وی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در سنجه‌های رقابت جهانی یادآور شد: دانشجویانی که از ابتدا با ذهن پژوهش محور رشد می‌کنند در آینده حرفه‌ای نیز به توفیقات چشمگیری دست می‌یابند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خواستار همکاری معاونان تحقیقات و فناوری و دانشجویی و فرهنگی برای آشنایی دانشجویان جدید با پژوهش از روزهای آغازین ورود به دانشگاه شد و این روزها را فرصت مناسیب برای برای ترویج انگیزشی در دانشجویان برشمرد.

زالی توجه به فناوری را یکی از از رفتارهای مهم سازمانی، سیاستگذاری و استراتژی‌های کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد و افزود: فناوری و پژوهش بسیار درهم تنیده هستند.

وی با بیان این که در مراکز برتر جهانی تفکیکی بین پژوهش و فناوری وجود ندارد، رشد یک بعدی را بسیار نامتوازن برشمرد و تاکید کرد که زمینه‌های لازم برای فعالیت دانشجویان در حوزه فناوری نیز باید فراهم شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به غنای بالای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه گفت: این کمیته سالیان متمادی موفق به کسب رتبه برتر ملی شده و در جایگاه برتر ملی ایستاده است.

برگزاری یک رویداد رقابتی یا المپیاد دانشجویی پژوهشی به میزبانی دانشگاه در سطح منطقه، استفاده از ظرفیت دانشجویان بین‌الملل در کمیته تحقیقات دانشجویی، طراحی مشوق‌های مادی و معنوی برای دانشجویان فعال از دیگر موضوعات مورد تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این نشست بود.

زالی با اشاره به تغییرات و پیشرفت‌های شگرف در حوزه سلامت و تحقیقات مبتنی بر سلامت تاکید کرد که دانشجویان نیز باید آموزش‌های لازم در حوزه‌های متاورس، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و... را دریافت کنند و این فنون باید در قالب کوریکولوم‌های متعارف درسی به دانشجویان تدریس شود.

وی حوزه بهداشت و درمان را فیلد مناسب و فرصتی بی نظیر برای کمیته تحقیقات دانشجویی برشمرد و از سرپرست کمیته مذکور خواست با همکاری و مشارکت معاونت‌های بهداشت و درمان از این ظرفیت وسیع و دیتاهای گسترده استفاده کنند.

زالی ضمن تقدیر از تلاشهای معاونت تحقیقات و فناوری و اعضای کمیته تحقیقات دانشجوی برای آنان سربلندی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

کسب رتبه برتر کشوری و درجه پنج ستاره توسط کمیته‌ تحقیقات دانشجویی

دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری و درجه پنج ستاره برای دهمین سال متوالی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی گفت: دانشجویان دانشگاه در بخش حقیقی نیز در تمام حوزه‌ها از جمله مقطع علمی دانشجوی برتر، مقاله برتر، کتاب برتر و طرح برتر خوش درخشیدند.

زرقی با اشاره به راه اندازی اولین کمیته تحقیقات فناوری دانشجویی در این دانشگاه یادآور شد: در این حوزه نیز با تلاش دانشجویان پیشتاز هستیم و موفق به کسب رتبه‌های برتر شدیم.

وی با اشاره به فضا و زیرساخت های تخصیص یافته به کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه گفت:600 متر مربع به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی اختصاص یافته است که شامل دو دفتر ستادی و یک مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری سلامت است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از زحمات دکتر سارا سهراب وندی در حفظ جایگاه قهرمانی و حرکت روبه جلو این کمیته و همچنین تلاش دانشجویان پژوهشگر دانشگاه تقدیر کرد.

جرقه تاسیس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی زده شد

دکتر محمد رحمتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز با اشاره به تاریخچه تاسیس کمیته تحقیقات دانشحویی گفت: جرقه تاسیس این کمیته در این دانشگاه زده شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کسب رتبه اول کشوری توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برای اولین بار در سال 83 از زحمات دکتر امیرمحمد مرتضویان به عنوان سرپرست این کمیته در آن زمان تقدیر کرد.

دکتر سارا سهراب وندی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز در این نشست از حمایت‌های رییس دانشگاه و اعضای هیئت رییسه و به ویژه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از این کمیته تقدیر کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات مخلصانه اعضای کمیته، تلاش دانشجویان پژوهشگر و کوشای این مجموعه را ستودنی برشمرد.

سهراب وندی با اشاره به درخشش این کمیته درطی یک دهه گذشته در حوزه پژوهشی ابراز امیدواری کرد که در بخش فناوری دانشجویی نیز شاهد درخشش این کمیته باشیم و به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد.