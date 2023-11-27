  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

رییس بسیج اساتید کرمانشاه مطرح کرد؛

۲۲ علت عقب ماندگی در امر واجب الهی

۲۲ علت عقب ماندگی در امر واجب الهی

کرمانشاه- رییس بسیج اساتید کرمانشاه با اشاره به ۲۲ علت عقب ماندگی در امر واجب الهی گفت: همگان وظیفه داریم برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار یوسفوند بعد از ظهر دوشنبه به عنوان ارائه دهنده مطالب در نخستین کرسی آزاد اندیشی طرح سدید با موضوع «چرا در امر به معروف و نهی از منکر عقبیم» که در سالن شهید علی محمدی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: فریضه حجاب زنان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم‌ترین مسائل در تنش‌های سال گذشته بود.

وی با تشبیه جامعه به بدن انسان در برقراری تعامل برای سالم نگه داشتن جامعه، افزود: همه ما وظیفه داریم همچون سیستم بدن در تعامل و همکاری با یکدیگر نسبت به سلامت جامعه و دوری از قانون و هنجار شکنی عمل کنیم.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه تصریح کرد: قیام و حرکت امام حسین (ع) در روز عاشورا به تعبیر خود امر به معروف و نهی از منکری بود که سبب رواج در جامعه و آموزش ایستادگی در مقابل منکرات بود و در ادامه نهضت و انقلاب امام خمینی (ره) نیز نهضتی حاکی از امر به معروف و نهی از منکر در یک نظام طاغوتی بود.

یوسفوند ادامه داد: حکومت طاغوت تمدن اسلامی را زیر سوال برده بود و حرکت انقلابی مردم با یک رهبری دانا و توانمند به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تلقی شد.

وی با طرح مسئله و این سوال که (چرا از امر به معروف و نهی از عقبیم؟) ۲۲ علت برای آن بر شمرد و عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر برگرفته از آیات قرآن باید در گام نخست فهمیده و درک شود و به عنوان یک تکلیف فردی و جمعی مورد پذیرش مردم جامعه قرار گیرد.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه تنها راه رواج امر به معروف و نهی از منکر را پذیرش در ابعاد فردی و جمعی دانست و خاطرنشان کرد: اولین علت در عقب ماندگی در این مسئله امر به معروف و نهی از منکر دیگران است در حالی که فرد خود را فراموش کرده و نسبت به ترک نهی و اقدام به کار معروف و پسندیده نمی‌کند.

یوسفوند تاکید کرد: یکسان نبودن ادعا با فعل به عنوان مسئله دیگری که در قرآن نیز به آن اشاره و مورد مذمت قرار گرفته علت عقب ماندگی در امر به معروف و نهی از منکر است.

وی به دیگر دلایل عقب ماندگی در امر به معروف و نهی از منکر اشاره و اضافه کرد: عدم استفاده سازمان‌ها و دستورالعمل‌هایی که در جامعه برای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد حتی در سطح کلان و مجلس شورای اسلامی را شاهد هستیم و در واقع طرح‌های راه گشا توسط مقامات و ادارات بالاتر نیز روی زمین مانده است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه کرمانشاه اقامه سایر فرایض را منوط به اقامه امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: با توجه به مقدم بودن امر به معروف و نهی از منکر بر تمام فرایض حتی امر جهاد توجه به این امر و اجرایی شدن آن عاملی برای عدم ایجاد شرارت‌ها است.

یوسفوند مطرح کرد: لزوم ترویج و تعریف امر به معروف و نهی از منکر را باید به عنوان خیرخواهی در جامعه، اغناسازی و شناخت موقعیت مخاطب برای امر به معروف و نهی از منکر و دوری از امر به معروف و نهی از از منکر و یا حتی تشویق به منکر در رقابت‌های سیاسی جناحی و تشویق برخی نمایندگان برای کسب آرا و منصب از جمله دیگر دلایل عقب ماندگی این امر واجب است.

وی آزادی با بیان اینکه به معنی ولنگاری نیست بلکه زمینه‌ای برای ایجاد رشد خواهد بود، افزود: انتخاب اشتباه افراد در به کارگیری حوزه‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر همچون نیروهای گشت ارشاد عامل دیگر در عقب ماندگی است چرا که باید از طلاب متخصص و مشرف به این امر استفاده شود.

رئیس بسیج اساتید استان کرمانشاه همچنین عدم حمایت‌های قانونی فراگیر از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: مانع تراشی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط افرادی که در جایگاه انقلاب نیستند، عدم پایبندی برخی از مسئولین به این فریضه، عدم برخورد مناسب با منکران، جابه جایی مصداق‌ها و عدم رعایت اولویت‌ها موارد دیگری از عقب ماندگی این حوزه است.

یوسفوند اظهار کرد: برخلاف آیات قرآن که تاکید بر این مسئله است که در گام نخست باید اطرافیان خود را مورد توجه به امر به معروف و نهی از منکر بدانیم و بعد به سراغ مردم جامعه برویم اما امروز این مسئله به ویژه در بین مسئول و آقازاده‌ها برعکس بوده و باید با آنها به عنوان یک نهی از منکر برخورد قاطع و جدی شود.

وی به عدم ایجاد تنفس برای برخی از گناهان و منکراتی که جای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر را ندارد مانند عروسی‌ها تاکید کرد و گفت: عدم نظارت بر ذبح غیر شرعی که عامل مصرف حرام گوشت مردم می‌شود یکی دیگر از این منکرات است و در مجموع باید توجه داشت.

وی در پایان عنوان کرد: برخی از معروف‌ها در جامعه امروز به منکر و برخی منکرها به معروف تبدیل شده‌اند در حالی که خلاف حکم قرآن و خداوند خواهد که نیازمند همت جدی برای جلوگیری از این امر خواهیم بود.

کد مطلب 5951766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها