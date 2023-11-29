هدف از کشت قراردادی حمایت از کشاورزان و از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز کشاورزی قراردادی در همه دنیا مطرح است، اظهار کرد: برای حمایت از کشاورزان و به منظور پشتیبانی از تولید و تامین امنیت غذایی، دولت سیزدهم اقدام به اجرای کشت قراردادی کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: استان گلستان در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول کشت قراردادی در کشور شد و تلاش داریم امسال نیز بتوانیم به همت کشاورزان این موفقیت را تکرار کنیم.

برزعلی اظهار کرد: حدود ۶۴۲ هزار هکتار در استان اراضی داریم که امسال برنامه داریم ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان را به زیر کشت قرار دادی گندم ببریم از این مقدار ۱۳۸ هزار هکتار کشت آبی و ۲۲۹ هزار هکتار برای کشت دیم در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: ۷۰ هزار هکتار از اراضی برای کشت جو در استان پیشنهاد داده شد که تا کنون ۶۲ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت جو و حدود ۲۲۰ هزار هکتار زیر کشت گندم رفته است.

وی در خصوص چگونگی وضعیت کشت محصولات پاییزه، گفت: وضعیت کشت در استان بسیار خوب است و امسال توانستیم مقدار قابل توجهی بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار دهیم همچنین ۵۶ هزار تن کود اوره، ۱۸ هزار تن کود فسفاته و ۱۲ هزار تن کود پتاسه در استان توزیع شده است.

برزعلی با اشاره به اینکه منابع آبی در حوزه کشاورزی محدود است و خشکسالی‌های مستمر را تجربه می‌کنیم، اظهار کرد: به همین دلیل به سمت کشاورزی حفاظتی و دانش بنیان در حال حرکت هستیم.

وی در ادامه به مشوق‌های کشاورزانی که اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند اشاره کرد و افزود: کشاورزان با وجود تغییرات اقلیمی حتماً از تسهیلات بیمه استفاده کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان کشت قراردادی را اقدام قابل تقدیر دولت مردمی در جهت حمایت از کشاورزان دانست و گفت: این اقدام به رشد تولید و تامین امنیت غذایی و رضایت کشاورزان منجر شود.