ولی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس در مصوبهای مقرر کرد که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی، حقوق بازنشستگان طی سه سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسبسازی شود.
وی بیان کرد: منبع درآمد برای همسانسازی حقوق بازنشستگان مواردی چون عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. ما به دنبال آن بودیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان به گونهای در مجلس تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مصوبهای دقیق و محکم باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متناسبسازی شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان قید کرد که این کار در سه سال انجام شود، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شد این افزایش حقوق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از سال ۱۴۰۳ انجام شود، به این صورت که در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا ۹۰ درصد یاد شده متناسبسازی انجام شود.
اسماعیلی تصریح کرد: دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد. در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمیتوانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسانسازی کند. دولت میگوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیتهای مالی نمیتواند همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت میگوید این منابع هم کفاف نمیدهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر میکرد که همسانسازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعاً دولت قبول نمیکرد و زیر بار این کار نمیرفت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسانسازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تأیید یا رد میشود، گفت: احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.
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