دریافت 13 MB کد مطلب 5953222 https://mehrnews.com/x33Cvm ۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹ کد مطلب 5953222 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹ پرسپولیسیها حاجی شدند/ صحبتهای افشین پیروانی با بازیکنان تصاویری از صحبتهای افشین پیروانی با بازیکنان پرسپولیس پیش از زیارت خانه خدا را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط چند بازیکن مصدومان همیشگی پرسپولیس کاروان پرسپولیس به ایران بازگشت بررسی شرایط صعود پرسپولیس و سپاهان/ جدول تیمهای برتر دوم گروهها کاروان پرسپولیس به زیارت خانه خدا رفت بلیط دیدار پرسپولیس و الدحیل، نیم بها شد برچسبها باشگاه پرسپولیس مکه مکرمه افشین پیروانی کعبه معظمه
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