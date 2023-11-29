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کد مطلب 5953222
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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

پرسپولیسی‌ها حاجی شدند/ صحبت‌های افشین پیروانی با بازیکنان

پرسپولیسی‌ها حاجی شدند/ صحبت‌های افشین پیروانی با بازیکنان

تصاویری از صحبت‌های افشین پیروانی با بازیکنان پرسپولیس پیش از زیارت خانه خدا را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      حالا دیگه می‌شین حاجی پرسپولیسی.

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