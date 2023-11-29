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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

فرماندار گرمسار:

گرمسار رتبه اول پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی استان سمنان را دارد

گرمسار رتبه اول پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی استان سمنان را دارد

گرمسار- فرماندار گرمسار گفت: این شهرستان در سال جاری رتبه اول به لحاظ پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در بین هشت شهرستان استان سمنان را کسب کرده است.

رضا خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به توسعه مشاغل خانگی در زمره سیاست‌های فرمانداری گرمسار، بیان کرد: در زمینه جذب تسهیلات اشتغال خانگی شهرستان گرمسار موفق به اخذ رتبه اول استان سمنان شده است.

وی با بیان اینکه نخستین نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با هدف معرفی مشاغل خانگی بانوان گرمساری و عرضه محصولات تولید خانگی در راستای توانمند سازی خانواده‌های این شهرستان گشایش یافته است، افزود: این رویدادها با هدف معرفی توانمندی‌های مشاغل خانگی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه هشت غرفه در این نمایشگاه تشکیل شده است، ابراز کرد: نمایشگاه محصولات و توانمندی‌های تولیدات خانگی بانوان گرمسار در مسجد محله مسکن مهر صبح‌ها و عصرها دایر است.

کد مطلب 5953229

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