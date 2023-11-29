۱۷ فقره سرقت در گناوه کشف شد/ دستگیری ۱۱ سارق و خرده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان گناوه پس از هماهنگی با مرجع قضائی طرح امنیت محله محور را به مدت پنج روز و با هدف تأمین نظم، امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی اجرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: در اجرای طرح امنیت محله محور و طرح امنیت و آسایش در سطح حوزه استحفاظی و برابر گزارشات منابع خبری مبنی بر اینکه افرادی در منازل خود اقدام به خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌کند که گزارشات به صورت ویژه در دستور کار مأمورین این یگان قرار گرفت.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات و اخذ مجوز قضائی منازل مورد نظر مورد پایش در یک اقدام پلیسی هماهنگ و منسجم با رعایت کلیه جوانب و حفظ حقوق شهروندی از منازل مدنظر بازرسی انجام و اقلامی از قبیل مقدار ۶۴۰ گرم مواد مخدر از نوع گراس، مقدار ۴۴ گرم مواد مخدر از نوع شیشه، مقدار پنج گرم مواد مخدر از نوع هروئین، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۱۸۵ گرم مواد مخدر از نوع حشیش، تعداد هفت دستگاه موتورسیکلت با شماره و ارکان مخدوش و کشف ۱۰ فقره سرقت از نوع ورود به عنف طلاجات و تلفن همراه و سرقت درون خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه یادآور شد: متهمان دستگیر به همراه اقلام کشف شده به یگان انتظامی دلالت داده شدند، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهمین به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب قضائی روانه زندان شدند.