نیات موقوفات در میامی به روز شود/ توجه به نیازهای روز جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در مراسم معارفه رئیس جدید اوقاف شهرستان میامی به میزبانی فرمانداری، ضمن بیان اینکه وقف گره گشای خوبی برای معضلات اجتماعی است، تاکید کرد: نیاز داریم که از ظرفیت موقوفات در شهرستان میامی بهتر استفاده کنیم.

وی با بین اینکه ضرورت دارد که نیات موقوفات در شهرستان میامی به روز سازی شود، افزود: در نیات موقوفات باید به نیازهای روز جامعه به خصوص جوانان توجه ویژه‌تری داشت.

امام جمعه میامی با بیان اینکه حوزه ازدواج و مسائل فرهنگی و جوانان و اشتغال در زمره نیازهایی است که امروز موقوفات می‌تواند به سمت آنها سوق پیدا کند، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، حوزه پزشکی و درمان می‌تواند یکی از نیات به روز و مورد نیاز موقوفات باشد.

عزیزی با بیان اینکه علم و فناوری و آموزش در زمره دیگر بخش‌هایی است که نیات موقوفات به سمت آنها می‌تواند گرایش پیدا کند، گفت: باید نیات جدید را ترویج دهیم.

وی با بیان اینکه وقف یک نهاد ممتاز و برجسته دینی است و لازم است همه در جهت ترویج و تبلیغ بیش از پیش آن اقدام کنند، افزود: واقفان باید با نگاه جامع به اطراف خود، نیات موقوفه را بر اساس نیازهای روز جامعه تعیین کنند.

به گزارش مهر، در این مراسم رضا حاج پروانه به عنوان رئیس جدید اوقاف و امور خیریه شهرستان میامی منصوب و حکم انتصاب وی توسط حجت الاسلام علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به او اعطا شد.

گفتنی است رضا حاج پروانه پیش از این کارشناس توسعه و عمران اداره کل، کارشناس عمرانی، کارشناس اجارات و کارشناس اوقافی در شهرستان‌های دامغان و میامی بوده است.