به گزارش خبرنگار مهر، فریدون استکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: طبق قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، کلیه تأسیسات که هم اینک در اختیار آب منطقهای اصفهان است باید به آب منطقهای استان واگذار شود، این قانون هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: ۱۱ دشت در چهارمحال و بختیاری وضعیت بحرانی دارند حال این سوال مطرح میشود که مسؤولان مربوطه برای نجات این دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی در استان چه کردهاند.
رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح جامع آب که قرار بود تهیه و تدوین شود، باید در اختیار مقامات استانی قرار گیرد، اما مسؤولان و نمایندگان مجلس این استان از وجود این طرح اظهار بیاعتنایی میکنند.
استکی عنوان کرد: هیچ خدشهای به لحاظ قانونی و زیست محیطی به طرح انتقال آب شرب بن به بروجن وجود ندارد و این طرح بلاتکلیف است اما تونل غیرقانونی گلاب که هیچ مجوز قانونی و زیست محیطی ندارد در حال انتقال آب است.
وی خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان اگر تونل بهشتآباد اجرا شود درصد بالایی از این استان خشک و تخریب میشود.
رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در صورت اجرا شدن سد خرسان ۷۰ میلیون مترمکعب آب سهم این استان است، حال سوال اینجا است که چرا سهم استانی که ۱۱ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی دارد تا این حد کم است.
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