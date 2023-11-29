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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری:

اجرای تونل بهشت‌آباد تخریب چهارمحال و بختیاری را به دنبال دارد

اجرای تونل بهشت‌آباد تخریب چهارمحال و بختیاری را به دنبال دارد

شهرکرد_رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری گفت: طبق نظر کارشناسان اگر تونل بهشت‌آباد اجرا شود درصد بالایی از این استان خشک و تخریب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون استکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: طبق قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، کلیه تأسیسات که هم اینک در اختیار آب منطقه‌ای اصفهان است باید به آب منطقه‌ای استان واگذار شود، این قانون هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: ۱۱ دشت در چهارمحال و بختیاری وضعیت بحرانی دارند حال این سوال مطرح می‌شود که مسؤولان مربوطه برای نجات این دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی در استان چه کرده‌اند.

رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح جامع آب که قرار بود تهیه و تدوین شود، باید در اختیار مقامات استانی قرار گیرد، اما مسؤولان و نمایندگان مجلس این استان از وجود این طرح اظهار بی‌اعتنایی می‌کنند.

استکی عنوان کرد: هیچ خدشه‌ای به لحاظ قانونی و زیست محیطی به طرح انتقال آب شرب بن به بروجن وجود ندارد و این طرح بلاتکلیف است اما تونل غیرقانونی گلاب که هیچ مجوز قانونی و زیست محیطی ندارد در حال انتقال آب است.

وی خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان اگر تونل بهشت‌آباد اجرا شود درصد بالایی از این استان خشک و تخریب می‌شود.

رئیس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در صورت اجرا شدن سد خرسان ۷۰ میلیون مترمکعب آب سهم این استان است، حال سوال اینجا است که چرا سهم استانی که ۱۱ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی دارد تا این حد کم است.

کد مطلب 5953436

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    نظرات

    • داریوش IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
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      از مسولین محترم خواهش می کنم به دغدغه مردم شریف و زحمتکش استان چهارمحال و بختیاری توجه کنند و جلوی اجرایی شدن تونل غیرقانونی و وحشتناک گلاب را بگیرند.چطور میتوان براحتی شاهد تخریب و ویرانی این استان زیبا و منحصربفرد ،در اثر اجرای این طرح بود؟ لطفا این استان زیبا را از این بلای خانمان سوز نجات دهید.
    • محسن ترابی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      وقت کردید کمی هم راست بگید. بن بروجن که انتقال از زاینده رود بحران زده و خشک به کارون بزرگ که سی برابر زاینده رود اب داره مشکل محیط زیستی نداره؟ یک دنیا فرونشست اصفهان رو فهمیدند شما حرف از فرونشست یک کوهستان میزنید؟
    • اکبر IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      توراخدابیایدقانون تصویب کنید هرچه بختیاری وشهرکردی دراصفهان برگردند به شهرخودشان اب هم مانخواستیم ببینید اصفهان گلستان می شود ان موقت چی مگید
    • صادق پیرعلی IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      لالایی سرتون میشه وخوابتان نمیبره
    • ناشناس IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      بله. اگر طرح بهشت آباد مضر است. طرح بن بروجن هم اشتباه بود پس چرا اجرا شد.
    • مهدی GB ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      لطفاً آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری را از استان اصفهان جدا نماید.
    • اردلان سرفراز BR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      توقف این تونل دیگه با گفتگو حل نمیشه باید کار دیگری کرد
    • ابی US ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
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      گهی پشت به زین گهی زین به پشت هرچی آب هست که دارید استفاده می‌کنید حقابه پایین دست زاینده رود وشرق اصفهان رودرست نمیدن تا شما باشید اینقدر نامرد وبی خیال‌ نباشید
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
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      سلام بر مسولان عزیز استان ممنون میشم اگه جلوی این کار بگیرید مردم چهارمحال هیچ منبع درآمدی ندارن تنها یک آب دارد لطفاً ازمسولین خواهشن میکنم جلوی این کار بگیرید
    • بختیار IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      لر ها که همه مال و اموال را فروختن و رفتن اصفهان اونهایی هم که موندن خرید هاشون را از اصفهان می کنند .خوب آب هم بره برا اصفهان طوری نیست مثل لر ها که رفتن اصفهان .آب هم بره چی میشه

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