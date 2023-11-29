رییس هیات اسکیت مازندران انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیأت اسکیت استان مازندران بعدازظهر چهارشنبه برگزار و حسین خیری نیا برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.

در پایان این مجمع؛ حسین خیری نیا به عنوان تک کاندید این مجمع، با کسب ۲۵ رأی از ۲۵ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیأت اسکیت استان مازندران انتخاب شد.

همگانی کردن اسکیت با ترویج این رشته در مدارس و مهدهای کودک

علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران در حاشیه مجمع اسکیت استان مازندران، با اشاره به درحال ساخت بودن پیست اسکیت سرخرود گفت: باید در اسرع وقت با رفع مشکلات این پیست زودتر راه اندازی کنیم.

وی بیان داشت: این ورزش یک ورزش فراگیر است و از کودک تا افراد سن بالا به این رشته علاقمند هستند و در این رشته کارهای زیادی شده است اما ما نتوانستیم این رشته را به صورت همگانی وارد صحنه جامعه بکنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: باید تلاش بیشتر کنیم تا با برگزاری رویدادهای مختلف، این ورزش را فراگیر کنیم.

رجبی ادامه داد: چون رشته اسکیت شادابی و نشاط آور است و خانواده‌ها علاقمند هستند و می‌شود با تفاهم نامه با آموزش و پرورش این رشته را ترویج دهیم.

وی خواستار ارائه برنامه عملیاتی در هیأت‌ها شد و تاکید داشت: برای ترویج ورزش اسکیت، المپیاد اسکیت را در مهدکودک و پیش دبستانی را می‌شود راه اندازی کرد.