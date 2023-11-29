پیشرفت ۹۰ درصدی مجتمع آبرسانی ۳ روستای ساری

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اجرای خط انتقال مجتمعهای زرگرباغ، دولت آباد و بندارخیل به خط شهری ساری اظهار داشت: این پروژه به منظور بهبود کیفیت آب و افزایش منابع تأمین در مواقع پیک مصرف با اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال در اقطار ۱۶۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر شروع شده که تاکنون ۱۱ کیلومتر آن به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به صرف ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه گفت: پس از بهره برداری از این خط انتقال حدود ۵ هزار خانوار تحت پوشش مجتمعهای زرگر باغ، دولت آباد و بندارخیل به خط انتقال شهری متصل میشوند و از آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوبتر از سد شهید رجایی بهره مند خواهند شد.
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