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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران خبر داد؛

پیشرفت ۹۰ درصدی مجتمع آبرسانی ۳ روستای ساری

پیشرفت ۹۰ درصدی مجتمع آبرسانی ۳ روستای ساری

ساری- مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران پیشرفت فیزیکی مجمع آبرسانی سه روستای ساری از سد شهید رجایی را ۹۰ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اجرای خط انتقال مجتمع‌های زرگرباغ، دولت آباد و بندارخیل به خط شهری ساری اظهار داشت: این پروژه به منظور بهبود کیفیت آب و افزایش منابع تأمین در مواقع پیک مصرف با اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال در اقطار ۱۶۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر شروع شده که تاکنون ۱۱ کیلومتر آن به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به صرف ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه گفت: پس از بهره برداری از این خط انتقال حدود ۵ هزار خانوار تحت پوشش مجتمع‌های زرگر باغ، دولت آباد و بندارخیل به خط انتقال شهری متصل می‌شوند و از آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوب‌تر از سد شهید رجایی بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 5953504

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