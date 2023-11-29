بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، میرهاشم موسوی با حضور در هشتمین اجلاسیه ملی اندیشهورزی بسیج جامعه کار و تولید که به مناسبت هفته بسیج توسط مرکز مقاومت بسیج فاطمیون وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن شنیدن نکات برخی از مسئولان و بسیجیان در یکی از کارگروههای همایش، با اشاره به مأموریتهای متنوع سازمان تأمیناجتماعی گفت: ما در سازمان تأمیناجتماعی هم بهصورت مستقیم میتوانیم و وظیفه داریم در بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه در راستای رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنیم و هم به شکل غیرمستقیم در نظام حکمرانی تأمیناجتماعی، برای اطمینانبخشی و امنیتآفرینی برای شاغلان که موجب ارتقای بهرهوری نیروی انسانی میشود، مسئولیت داریم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در فرمایشات نوروزی روی چند نکته تأکید داشتند، یکی دانشبنیان بودن و استفاده از ظرفیتهای دانشی و استمرار در رشد و تولید و مهمتر از همه، تأکید ایشان بر مردمی کردن اقتصاد است. اگر میخواهیم شاهد رشد در عرصههای مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصههای اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه دولتی داشته باشیم. باید فضا را فراهم کنیم تا مردم در شکلهای مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی فضای کسب و کار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق افتد. نکته مهم توجه به دال مرکزی و پیشفرضهای اساسی در حوزه کسب و کار است. اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اصل عدالت است. در هر حوزهای که از محور عدالت فاصله گرفتیم نه تنها دستاورد خوبی نداشتیم بلکه مشکلاتی را هم شاهد هستیم.
موسوی با اشاره به اینکه اگر نگاه عادلانه و منصفانه به انسانها داشته باشیم، بعضی از خدمات جز اولویتهاست که اگر به این خدمات نپردازیم حتی معیشت و امنیت افراد دچار خدشه میشود، افزود: یکی از این اولویتها خدمات درمانی است که باید آن را جدی بگیریم. چون اگر دسترسی به خدمات درمانی را به خوبی فراهم نکنیم ممکن است برخی به واسطه هزینه سنگین سلامت، دچار مشکل شوند. بنابراین در همه تصمیمسازیها و تصمیمگیریها و اقتضائات باید دال مرکزی عدالت را در نظر بگیریم. اگر همه در همه سطوح نگاه مبتنی بر عدالت داشته باشیم، تصمیمات درستی گرفته میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تجربه دو سال و نیم اخیر در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی نشان داد که باید قانون را محور همه فعالیتها و تصمیمات قرار دهیم. قانون تصمیمی است که در اقتضای شرایط گرفته شده و بهنوعی با عدالت هم نسبت دارد. قانون ملاک و معیار است و نظم ایجاد میکند. محوریت قانون در اخذ تصمیمات به اقتضای شرایط بسیار مهم است و اگر تصمیمی گرفته شد همه باید به آن عمل کنند.
وی همچنین گفت: ما در سطوح کلان و هم سطوح عملیاتی، تجربههای ذیقیمتی از کارهای موفق و ناموفق داشتهایم. این تجربهها به ما میگوید که در جاهایی که نیاز به اصلاح داریم حتماً باید به صورت جهادی و با روحیه بسیجی وارد میدان عمل شویم و اقدام کنیم. نگاه و رویکرد بسیجی مغایر با دست روی دست گذاشتن است؛ نگاه حل مشکل است و در جایی که نیاز به اصلاحات حتی در قوانین داریم حتماً باید حضور پیدا کنیم و دست به عمل و اصلاح بزنیم و البته عدالتمحوری و قانونگرایی ملاکعمل همه تصمیمگیریها و اصلاحات است.
موسوی با اشاره به اینکه صندوقهای بیمهای و بازنشستگی تابع تصمیماتی هستند که در نظام حقوقی گرفته میشود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود. یکی از مشکلات ما در ناترازی منابع صندوقها، تعلل در تصمیمگیری است. الان بحث اصلاحات سنجهای مطرح است که یک بخشی از اصلاحات است؛ البته همه اصلاحات نیست. اگر بخواهیم راهحلی برای ناترازی صندوق در آینده پیدا کنیم، باید به اصلاحات همهجانبه در همه حوزههای درآمدهای بیمهای، در درآمد حوزه کسب و کار، در ایجاد ارزش افزوده در بنگاهها و در ساختارها و مدیریتها تن بدهیم. در جاهایی اصلاحات ساختاری ضروری است. در این دولت و با رویکرد بسیجیان عزیز و اندیشهورز، باید کارهای بزرگتری انجام دهیم. در جاهایی نیاز به اصلاحات و کارهای فنی و مهندسی داریم. اصلاحات را کوچک و مقطعی نبینیم و با رویکرد کوچک وارد آن نشویم. بلکه در این دوره و در این دولت، از کوچکترین امور تا کارهای اساسی و کلان تقنین و سیاستگذاری تا حوزه عمل نیاز داریم که وارد شویم. آینده نظام و آینده شاغلان و بازنشستگان، مثل همین الان برای ما اهمیت دارد. باید دست به دست هم بدهیم و با این رویکرد کارهای اساسی انجام دهیم.
وی با تأکید بر جامعیت سیاستهای کلان حوزه تأمیناجتماعی که در سال گذشته ابلاغ شد، افزود: در حوزه تأمیناجتماعی که تقریباً همه حوزههای کسب و کار را در بر گرفته، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری؛ فصلالخطاب است و تمام مسائل بازنشستگان، شاغلان، ناترازیها، الزام به محاسبات بیمهای و اقتضائات غیرواقعی تحمیلی به کارگران و کارفرمایان در این سیاستها وجود دارد و دیده شده است، علاوه بر این حتی راهحل مواجهه با این چالشها هم ارائه شده است. باید این سیاست در دستورکار قرار بگیرد.
موسوی همچنین گفت: به حمدالله با همکاری خوبی که الان در ارکان سازمان تأمیناجتماعی، وزارت کار، هیئت امنا، هیئتمدیره، شرکای اجتماعی و تشکلهای بازنشستگی و کارگری وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست و در گفتوگو با رسانهها بر عزم این سازمان برای استفاده از ظرفیت بسیج و بسیجیان در مسیر تدقیق مسائل و چالشها تأکید کرد و گفت: هدف از چنین نشستهایی، عملیاتی کردن ایدههایی است که در حکمرانی تحولی تأمیناجتماعی و برای حل مشکلات مورد نیاز است و در این مسیر بنا داریم بیش از پیش از ظرفیت بسترهای اندیشهورزی نهاد بسیج و نخبگان بسیجی استفاده کنیم.
وی افزود: دوستان بسیج کارگروههایی را برای بررسی مسائل و حوزههای مختلف و اتخاذ راهکارهای غلبه بر مشکلات در قالب کارگروههای اندیشهورزی ایجاد کرده اند و ما هم در سازمان تأمیناجتماعی در کنار دوستان هستیم تا از این ظرفیت در حرکت به سوی تحول بنیادین در سازمان تأمیناجتماعی استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: سازمان تأمیناجتماعی از دستگاههای بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزههای اقتصادی و اجتماعی است که در مأموریت تسهیلگری رشد و رونق بازار کسبوکار هم از طریق بنگاههای متعدد اقتصادی نقش مستقیم دارد و هم علاوه برآن، با صیانت از نیروی انسانی در سایر حوزههای کسب و کار، در ارتقای بهرهوری نیروی انسانی هم نقش دارد.
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