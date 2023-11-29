ضوابط مشخصی برای حمایت از کاندیداهای مجلس دوازدهم داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در نشست تبیین عملکرد مجلس انقلابی و آشنایی با اقدامات مجلس یازدهم که صبح امروز چهارشنبه، ۸ آذر ماه توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با شرکت ۴۰۰ نفر از نیروهای جوان و متعهد و متخصص از سراسر کشور و با حضور دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه توفیق این را داشته ام که از سال ۱۳۳۷ در خدمت شهید آیت الله بهشتی (ره) باشم و در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نیز عضویت داشتم، گفت: راه ما، ادامه راه شهید بهشتی (ره)، شهید مطهری (ره) بوده و ما مقام معظم رهبری را پرچمدار این راه دانسته و بر مسیر ولایت فقیه تکیه و تأکید داریم و شعار ما عقلانیت، عدالت و معنویت بوده و بینش ما بر اساس بینش شهیدان بهشتی (ره) و مطهری (ره) است.

دنیای بعد از عملیات طوفان الاقصی با دنیای پیش از آن متفاوت است

حداد عادل در ادامه مسأله فلسطین را مهم‌ترین موضوع جهان اسلام و سراسر دنیا دانست و افزود: نتیجه جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین هرچه باشد قطعاً دنیای بعد از عملیات طوفان الاقصی با پیش از آن تغییر خواهد کرد و رژیم منحوس اسرائیل تا کنون سیلی این چنینی طی ۷۵ سال از مقاومت امروز فلسطینیان نخورده است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به تأثیراتی که این جنگ در سطح جهانی و داخلی دارد، عنوان کرد: دولت‌های غربی در جریان این جنگ حیثیت و وجاهت خود را از دست دادند چرا که آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که بیمارستان‌ها و مدارس را بمباران کرده، چندهزار نفر را می‌کشد و در ادامه آب و غذا و دارو را بر آنها حرام می‌کند که این آگاهی یک دستاورد است.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین باعث تعطیلی سفارتخانه‌های این رژیم در بسیاری کشورها شد

وی در ادامه تصریح کرد: امروز مردم در کشورهای مختلف اروپایی در جمعیت‌های میلیونی از ملت فلسطین حمایت می‌کنند که پدیده‌ای نو بوده و نشانه یک تحول بنیادین است. از سوی دیگر این جنگ در جهان اسلام نیز آثاری دارد که مهم‌ترین آن تأثیر بر عادی سازی روابط است چنانچه نقشه آمریکا این بود که کشورهای عربی و مسلمان با رژیم صهیونیستی روابط خود را عادی کنند تا اسرائیل از این طریق وجاهت بین المللی پیدا کند.

حداد عادل ادامه داد: در جریان این جنگ دیدیم که به دلیل اقدامات رژیم صهیونیستی، بسیاری از دولت‌های مسلمان و غیرمسلمان سفیران خود را از رژیم صهیونیستی فراخواندند و آن را تعطیل کردند و از طرف دیگر اثر آن بر ملت‌ها این بود که اتحاد میان آنها را افزایش داد.

جبهه مقاومت با الهام از انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی توانست فراتر از دولت‌ها بر حق پافشاری کند

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه امام خمینی (ره) اسرائیل را جرثومه فساد می‌دانست، گفت: ایشان روزی به عنوان قدس نامگذاری کردند و امروز می‌بینیم که مسیر ایشان، به درستی انتخاب شده بود. امروز این جنگ در منطقه نشان داد که جبهه مقاومت در برابر همه توطئه‌های غرب با الهام از انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی می‌تواند فراتر از همه دولت‌ها بر احقاق حق پافشاری کند.

وی با اشاره به جنگ سال ۱۹۶۷ که با اسرائیل صورت گرفت، گفت: در آن جنگ دولت‌ها حضور داشتند که دولت‌های خاص بی ریشه بودند و در واقع مربوط به اعراب بود و نتیجه این جنگ ۶ روزه، تنها از دست رفتن قدس بود. بعد از آن دیدیم که مصر به مسیری رفت که امروز اجازه ارسال آب آشامیدنی از مرز رفح به غزه را ندارد و این از ضعف‌های دولت‌ها است در حالی که جبهه مقاومت این ترس را ندارد و نشانه آن اقدامات حزب الله لبنان، یمنی‌ها و عراقی‌ها است.

بار دیگر اثبات شد که نمی‌توان با خوشبینی به غرب، مشکلات را حل کرد

حداد عادل با اشاره به آثار جنگ اسرائیل علیه فلسطین در داخل کشور، بیان داشت: بار دیگر سیاست صحیح جمهوری اسلامی درباره فلسطین به عامه مردم اثبات شد به این معنا که آنهایی که دائم ما را به سازش و لبخند با استکبار غربی توصیه کرده و تصور داشتند با مذاکره و امضا می‌توان مشکلات کشور را حل کرد متوجه شدند نمی‌توان با خوشبینی به غرب مشکلات کشور را حل کرد و در کنار آن مردم نیز به این باور رسیدند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: این اتفاق (جنگ اسرائیل علیه فلسطین) شبیه اتفاقی است که در دی ماه ۹۸ با ترور شهید سلیمانی رخ داد و زمانی که ترامپ صراحتاً به این ترور اعتراف کرد، مردم از غرب گرایان فاصله گرفتند لذا این اتفاق‌ها باعث دور شدن افکار عمومی از آمریکا و استکبار می‌شود.

نباید انتظار بازدهی سریع از مصوبات مجلس داشت

وی در ادامه به دستاوردهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در طول بیش از ۴۰ سال بعد از انقلاب، هماهنگی امروز میان قوای سه گانه و پیروی که میان آنها از رهبری وجود دارد، بی سابقه است که باید آن را مغتنم بشمریم. منظور از هماهنگی این نیست که در مسائل کشور حتماً سران قوا یک تفکر داشته باشند بلکه ممکن است اختلاف نظر و سلیقه وجود داشته باشد که امری طبیعی است اما بنای قطعی آنها بر این است که امور را همدلی، همفکری و مشورت پیش برده و به نتیجه برسند.

حداد عادل با بیان اینکه از تفاوت تفکر رؤسای قوا نباید هراس داشت بلکه یک فرصت برای حل بهتر مشکلات کشور است، عنوان کرد: بنده با سابقه حضور ۱۶ ساله در مجلس، با ماهیت آن آشنایی دارم و به مشکلات آن واقف هستم. مصوبات مجلس زودبازده نیست که باید به آن توجه داشت. سرعت اجرا و بازدهی مصوبات مجلس با مصوبات دولت متفاوت است. زمان اثرگذاری تصمیم رئیس جمهور، استاندار، فرماندار و نمایندگان مجلس با یکدیگر متفاوت است.

توزیع کالابرگ الکترونیکی نمونه هماهنگی میان دولت و مجلس است

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سرعت کار مجلس را تصویب حداکثر ۴۰ قانون دانست وافزود: هر قانون نیز ممکن است برای چند ماه یا در مواردی چند سال میان کمیسیون‌های تخصصی، صحن، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد باشد و در نهایت تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن در دولت نیز زمان بر است، لذا اجرای یک قانون نیازمند صبر و گذر زمان است.

وی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم کارهای بزرگی در طول دوره فعالیت خود داشته و بسیار با دولت هماهنگ بوده است، گفت: نخستین هماهنگی در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه با مدیریت دکتر قالیباف و همت نمایندگان، هماهنگی خوبی میان مجلس و دولت شکل گرفت. نمونه دیگر هماهنگی میان دو قوه، توزیع کالابرگ الکترونیکی است که در حال حاضر ۷ دهک جامعه می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی که اخیراً میوه و سبزی نیز به آن اضافه شده است را با قیمت ثابت خریداری کنند که اقدامی مثبت بوده و فشار تورم و گرانی را از سبد کالای مصرفی خانواده‌های مستضعف تا ۷ دهک کاهش داده است.

مجلس یازدهم آماج حملات برخی جریانات سیاسی است

حداد عادل با بیان اینکه مجلس آماج حمله است، گفت: هنوز لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشده اما رقبای سیاسی سیاه نمایی را درباره مجلس یازدهم انجام می‌دهند که به آن واقف هستیم.

وی با اشاره به اینکه ما در انتخاب نمایندگان تمام تلاش خود را کردیم تا مجلسی انقلابی تشکیل شود، عنوان کرد: خرسندیم که توانستیم از این مجلس، لبخندی بر لب مقام معظم رهبری بنشانیم لذا کلیت مجلس را انقلابی می‌دانیم.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایان با اشاره به معیارهای مجلس انقلابی در دوره آینده، گفت: ما تفکر و ضوابطی درباره نمایندگانی که باید در مجلس آینده حاضر شوند تا یک مجلس انقلابی داشته باشیم، داریم که در وقت مناسب درباره آن توضیح خواهیم داد. از همه شما درخواست دارم که جدی، با تلاش و جهادگونه پای کار انقلاب بایستیم و برای آن کار کنیم.