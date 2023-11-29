صادرات قراردادی محصولات باغی از مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تولید و صادرات مرکبات مازندران گفت: مازندران استان بسیار مهمی از سرمایه‌های انسانی ارزشمند و ظرفیت‌های خدادادی در تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور است و جایگاه ویژه ای دارد که علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز کشور و سبد صادرات را نیز بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه پایداری تولید در مازندران باید مدنظر باشد، افزود: افزایش تولید و افزایش بهره وری را در کنار هم داشته باشیم که از طریق کشاورزی علمی و دقیق به دست می‌آید و باید از باغداری معیشتی به باغداری مدرن برسیم.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شناسه دار کردن محصول و شناسنامه دار شدن باغات و تولید و صادرات قراردادی از مازندران آغاز شد و به سایر استان‌ها تسری پیدا کرد که در راستای باغداری نوین است.

وی گفت: مجموعه صادراتی روماک در استان مازندران مجموعه‌ای است که بارها توانست نظر موافق کشورهای روسیه، هندوستان و چین را در سلامت و کیفیت محصول جلب کند و راه صادرات را باز کند.