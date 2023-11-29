نمایشگاه آثار هنری کودکان اوتیسم قم و تهران برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکوه سادات علیزاده مقدم مدیر عامل مؤسسه انجمن زندگی بخش کارآمد گفت: این مرکز در حوزه توانمندسازی و مداخلات مؤثر طیف اوتیسم در حال فعالیت است و با رویکرد رفتار درمانی برای آموزش و توانمندسازی کودکان اوتیسم فعالیت می‌کند.

وی افزود: در این موسسه کودکان اوتیسم پس از آنکه آموزش دیدند کلاس‌های مداوم آموزشی و رفتار درمانی را گذرانده و در کنار آن کلاس‌های هنر درمانی نیز برگزار می‌شود.

مدیر عامل موسسه انجمن زندگی بخش کارآمد بیان داشت: این دوره‌های هنری مشتمل بر نقاشی، موسیقی و سفالگری است که کودکان در این فضای هنری در کنار یکدیگر قرار گرفته و علاوه بر تقویت حسی و حرکتی از آرامش فضای هنری بهره می‌برند.

وی گفت: برگزاری این دوره‌ها منجر به خلق آثار هنری بسیار ارزشمندی شده که در قالب یک نمایشگاه هنری به نمایش در آمده است.

علیزاده مقدم گفت: این آثار ویژه کودکان اوتیسم قم و تهران است که بازدید آن برای عموم آزاد است.

وی در خصوص محل برگزاری و زمان بازدید گفت: این نمایشگاه از چهارشنبه هشتم آذرماه تا جمعه دهم آذرماه از ساعت ۱۱ لغایت ۲۰ در تهران خیابان نجات اللهی خیابان کلانتری پلاک ۶۹ واحد ۱ آماده بازدید است.

مدیر عامل موسسه انجمن زندگی بخش کارآمد با اشاره به هدف از برگزاری این نمایشگاه بیان داشت: این نمایشگاه برگرفته از آثار کودکان اوتیسم است که تلاش کردیم به خانواده‌ها و جامعه این نکته را یادآور شویم که تفاوت می‌تواند منشأ خلق ارزش باشد.

وی از راه اندازی مدرسه اوتیسم به صورت مجازی خبر داد و گفت: در این مدرسه در حوزه اختلال اوتیسم مطالب به صورت گسترده وجود دارد که خانواده‌ها، متخصصین، مربیان و حتی کودکان اوتیسم می‌توانند از محتوای آموزشی آن استفاده کنند.

علیزاده مقدم در خصوص فعالیت انجمن اوتیسم در قم گفت: در قم مؤسسه انوار آفتاب در حال فعالیت است که زیر نظر مؤسسه تهران بوده و با همان کیفیت خدمات را ارائه می‌دهد.