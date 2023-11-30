۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

زنان در بسیاری از موضوعات کشور فعالیت محوری دارند

بندر ترکمن- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: شاهد هستیم زنان در بسیاری از موضوعات کشور فعالیت محوری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی صبح پنج شنبه در نخستین اجلاسیه شهدای زن اهل سنت کشور، اظهار کرد: شهدای زن، غیر از ایثارگری در دفاع مقدس در موضوعات مختلفی همچون سیاسی فرهنگی و ورزشی نقش محوری دارند که بعنوان مثال می‌توان به شهید نازقلیچلی شهیده فرماندار شهرستان ترکمن اشاره کرد.

وی تاکید کرد: ایرانیان ثابت کرده‌اند برای دفاع از خاک و ناموس سر از پا نمی‌شناسند که این مهم نشان دهنده فرهنگ ایثار است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: همین حرکت مقاومت و ایثار را ما در غزه شاهد هستیم که نشان دهنده انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: در جنوب لبنان مادری ۳ فرزند خود را از دست می‌دهد اما بر اثر قدرت ایمان به خداوند متعال درخواست مقبولیت این شهادت را دارد.

