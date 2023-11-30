۵۰۰ هزار شغل در کشور وابسته به وجود عشایر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش احمدی میرقائد ظهر پنجشنبه در دومین همایش ملی تکریم از شبانان و گلهداران عشایر استان اردبیل در جعفرآباد، اظهار کرد: این همایش فرصتی را فراهم کرده تا دستگاههای مختلف اجرایی در کنار هم درد دلها، خواستهها و مطالبات عشایر را شنیده و در گرهگشایی از این مشکلات گامهای عملی بردارند.
وی نقش عشایر را در عرصه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور یک نقش بیبدیل توصیف کرد و گفت: عشایر در کنار مرزداری از سرحداد، در طول تاریخ سعی کردند تا در سنگر تولید نیز نقشآفرینی داشته و سعی میکنند نقشآفرین دفاع از جمهوری اسلامی ایران و ناموس این کشور باشند.
رئیس سازمان امور عشایری کشور تصریح کرد: عشایر در حوزه اقتصادی با تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز پیشرو عمل کرده و ۴۰ درصد دام کشور در دست عشایر بوده و ۳۵ درصد صنایع دستی نیز به همت عشایر تولید و روانه بازار مصرف میشود.
احمدی میرقائد افزود: ۱.۱۰ دهم میلیون نفر جمعیت عشایری کشور اکثراً مولد بوده و در این جامعه ۷۰۰ هزار شغل برای گروههای مختلف فراهم شده و ۵۰۰ هزار شغل نیز در کشور وابسته به مرهون تلاش و مجاهدت عشایر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان در چنین همایشهایی گرد هم آمدند تا در مسیر رفع مطالبات و خواستههای جامعه عشایری گامهای مؤثری بردارند و در دولت سیزدهم نیز با عنایت ویژه رئیس جمهور نسبت به سالهای گذشته بسیاری از معضلات و آسیبها در بخش عشایری برطرف شده است.
احمدی میرقائد اضافه کرد: تابستان سال گذشته رئیس جمهور در ۱۰ بند دستوری به دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها ابلاغ کردند تا مشکلات جامعه عشایری یکی پس از دیگری برطرف شود.
وی بیان کرد: وزارت نیرو موظف شده تا در ۲ سال باقی مانده از دولت سیزدهم ۲۲۰ هزار پنل خورشیدی را تأمین و مهیا کند تا عشایر در تأمین برق مشکلی نداشته باشند.
احمدی میرقائد در ادامه سخنان خود یادآور شد: وزارت بهداشت موظف شده تا با راهاندازی ۳۸۰ خانه بهداشت امکان دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی را فراهم کند اما به نظر میرسد برخی از این اقدامات همچنان در وضعیت مطلوبی به سرانجام نرسیده و بهتر است دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای فرهنگی به وظیفه خطیر خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادهها و ارتقای تولید گوشت قرمز برنامهریزی کرده و قرار است توسعه ۲۰ هزار هکتار اراضی را با رویکرد کشت گیاهان دارویی مد نظر قرار دهد.
رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: در ۲ سال گذشته اعتبارات خوبی در بخش زیربنایی به جامعه عشایری اختصاص یافته که این اعتبارات ۲ برابر منابع تزریق شده در ۲ سال پایانی دولت قبل بوده است.
احمدی میرقائد افزود: امسال سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین آب، راه و ساخت سرپناه جامعه عشایری اختصاص یافته که سهم استان اردبیل ۱۳۰ میلیارد تومان است و به زودی این مبلغ تخصیص پیدا میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با همراهی بسیج سازندگی طرحهای متعددی در حوزه خدماترسانی به جامعه عشایری در مناطق مختلف کشور در حال انجام است که امیدواریم با همراهی دستگاههای مختلف اجرایی پوشش صد درصدی خدماترسانی بهداشتی، درمانی، آموزشی و سایر حوزهها را شاهد باشیم.
رئیس سازمان امور عشایری کشور بیان کرد: ظرفیت جامعه عشایری بسیار گسترده و فراگیر است و ما همراهی تمام دستگاهها را در قالب شورای عشایری استان و شهرستان درخواست میکنیم تا با همراهی فرمانداران شاهد تحقق برنامهها در این حوزه باشیم.
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