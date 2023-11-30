به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بهروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام با هدف تحقق موضوع ساماندهی و حرفه‌ای سازی گردشگری از راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری در سند تحول دولت مردمی، انجام شده است.

وی افزود: ثبت جشنواره انار مردانقم به دلیل برگزاری پربار و مستمر و با استقبال پرشور مردم با پیگیری فرمانداری خداآفرین و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحقق یافته است.

بهروز با بیان اینکه ثبت جشنواره انار مردانقم جزو رویدادهای ارزشمند کشور بوده و یک موفقیت برای این شهرستان محسوب می‌شود، گفت: با ثبت این رویداد علاوه بر توسعه گردشگری و افزایش شور و نشاط اجتماعی خداآفرین به عنوان یک مقصد گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود و این جشنواره همه ساله با تاکید بر ظرفیت‌های مختلف و با رویکرد متفاوت و با برنامه ریزی ملی برگزار می‌شود.

فرماندار خداآفرین خاطرنشان کرد: با ثبت جشنواره انار این شهرستان در کنار ظرفیت‌های گردشگری، ظرفیت‌های گردشگری روستایی و عشایری، فرهنگی، کشاورزی، تاریخی، اقتصادی و مذهبی نیز معرفی می‌شود به دنبال آن با توسعه و بازاریابی محصولات باغی و کشاورزی وضعیت معیشت مردم شهرستان نیز بهبود خواهد یافت.

بهروز یادآور شد: خداآفرین با سطح زیر کشت ۲۰۰ هکتار انار از قطب‌های تولید این محصول در آذربایجان شرقی است و سالانه یک هزار و ۵۰۰ تن انار تولید می‌شود.