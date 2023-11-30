وجود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی تبار بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین گردهمایی پزشکان متخصصان درمان ناباروری کرمانشاه که در برج فناوری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حرکت سرعت جامعه ما به سمت پیری یکی از الزامات پیشگیری از آن درمان ناباروری است.

وی با اشاره به جمعیت بالای زوج‌های نابارور در کشور، افزود: در حال حاضر سه میلیون و ۵۰۰ هزار زوج نابارور در کشور وجود دارد که با وجود سختی‌های موجود باید با حمایت‌های لازم از سوی مراکز درمان ناباروری اقدامات جدی برای فرزنددار شدن این تعداد از زوج نابارور انجام گیرد.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در مسیر درمان ناباروری هزینه‌های درمان است که بر اساس بررسی‌های انجام شده در کشورهای مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار برای یک دوره درمان باید صرف شود.

صادقی تبار ادامه داد: در حالی که هزینه درمان یک دوره بارور شدن در کشور ایران حدود یک هزار دلار برآورد شده برای هر زوج هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان خواهد شد که به منظور بالا بودن این مبلغ برای خانواده‌ها از پوشش بیمه‌ای به منظور حمایت از آنها لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۲ مرکز درمان نابارور در کشور فعالیت دارند، گفت: از این تعداد مراکز نابارور ۳۰ درصد سهم مراکز درمانی جهاد دانشگاهی است که تمامی این مراکز به لحاظ شرایط، تجهیزات، نیروی انسانی و متخصصین با سایر کشورها تفاوتی نداشته و تنها با عزم و اراده جمعی در راستای ارتقای این فعالیت‌ها باید حمایت لازم انجام گیرد.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا تاکید کرد: با توجه به فعالیت مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی در استان کرمانشاه امروز شاهد یک هزار و چهاردهمین تولد در این مرکز هستیم که با وجود سختی‌ها برای تولد هر نوزاد اما با تلاش بیشتر می‌توان به افزایش این آمار امیدوار بود.