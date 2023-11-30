پروژه فرودگاه برای قم بسیار مهم است/ ضرورت توسعه حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: فرصت‌های خدمتگزاری برای مسؤولان به سرعت به اتمام می‌رسد که مدیران باید با کار جهادی و شبانه روزی از این فرصت خدمت رسانی به مردم، حداکثر بهره برداری را انجام دهند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم پرهیز از اقدامات صوری است گفت: دولت با اولویت بندی نیازها، کارها را پیش می‌برد که این موضوع در تمامی بخش‌های مرتبط با دولت می‌بایست دنبال شود.

امام جمعه قم با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم گفت: در دوره‌های مختلف نسبت به قم بی توجهی صورت گرفته است و نباید تنها به ویژگی‌های قم در بیان اکتفا کرد، بلکه باید در عمل نیز در راستای حل مشکلات این شهر و زندگی مردم اهتمام داشت.

آیت‌الله سعیدی ادامه داد: امروز علم از قم به سراسر دنیا گسترش یافته و باید به قم به چشم یک شهر اثرگذار نگاه کرد.

امام جمعه قم گفت: برخی از طرح‌های نیمه تمام منفعتش برای مردم مشخص نیست، اما برخی دیگر از پروژه‌ها همانند فرودگاه برای شهر قم بسیار مهم است و اهمیت ویژه ای دارد.