به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از اردوگاه توانمندسازی کنگاور اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه سالیان زیادی است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این اردوگاه در گذشته اقامتگاه مردم تحت ستم حلبچه در دوران صدام حسین بوده و پس از بازگشت این عزیزان، نزدیک به سی سال است که متروک مانده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به نیاز توانمندسازی و مهارت آموزی برای رهایی یافتگان از چنگ اعتیاد، با کمک دستگاه‌های مختلف و گروه‌های مردم نهاد و جهادی، این اردوگاه بازسازی و آماده سازی شده است.

صحرایی بیان کرد: در استان تعداد زیادی معتاد متجاهر وجود دارد که این افراد در حال جمع آوری هستند و پس از مرحله سم زدایی، بازپروری و غربالگری، برای حرفه آموزی و وارد شدن به چرخه کار و تولید به این مرکز منتقل می‌شوند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته تعدادی از مهارت‌های اشتغال زا به این افراد آموزش داده می‌شود و آنها مراحل اولیه تولید را تجربه می‌کنند و در ادامه این تولیدات در قالب خیریه عرضه می‌شود و این مجموعه تنها مختص افراد رهایی یافته از دام اعتیاد ساکن استان کرمانشاه است.

صحرایی گفت: ظرفیت فعلی این مرکز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر است و در ادامه توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد و پذیرای افراد بیشتری خواهد بود.