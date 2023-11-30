گسترش توسعه سطح زیرکشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی طرح پایدار سازی حفاظت از تالاب‌های ایران در ارومیه، اظهار کرد: متأسفانه در چند دهه اخیر شاهد گسترش سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم که در این خصوص توجه کافی به شاخصه‌های توسعه پایدار صورت نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه اراضی کشاورزی و نحوه کشت باید متناسب با وضعیت اقلیمی و منابع آبی کشور باشد گفت: در چند دهه اخیر شاهد گسترش سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم که در این خصوص توجه کافی به شاخصه‌های توسعه پایدار صورت نپذیرفته است.

شهند ادامه داد: امروز وضعیت منابع آب و خاک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با دهه‌های گذشته متفاوت است و دیگر کاشت محصولات پر آب بر و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری به هیچ عنوان توجیح علمی ندارد و باید نسبت به مصرف بهینه و درست منابع مان حساسیت و توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بین المللی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند مهمترین نقش را در روند احیای دریاچه ارومیه داشته باشد و مقوله کشاورزی در حوضه ابریز دریاچه ارومیه نیازمند نگاهی نو است که این مهم در دوره جدید ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد توجه جدی قرار گرفته و با تنظیم الگوی کشت مخصوص حوزه آبریز دریاچه ارومیه گام‌های مثبتی در جهت توسعه پایدار کشاورزی برداشته می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حق آبه سالانه تالاب و دریاچه ارومیه می‌بایست متناسب با وضعیت منابع آبی همان سال تنظیم و بروزرسانی و تأمین شود تا چالشی در حوزه تأمین آب شرب، حق آبه محیط زیست و کشاورزی نداشته باشیم.

نشست هم اندیشی پایدارسازی اقدامات طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با محوریت تالاب‌های آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص طرح پایدار سازی حفاظت از تالاب‌های ایران با محوریت تالاب‌های استان آذربایجان غربی پرداختند.