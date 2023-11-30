  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۱

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی عنوان کرد؛

گسترش توسعه سطح زیرکشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

گسترش توسعه سطح زیرکشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

ارومیه - مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: متاسفانه در چند دهه اخیر شاهد گسترش سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم که در این خصوص توجه کافی صورت نپذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی طرح پایدار سازی حفاظت از تالاب‌های ایران در ارومیه، اظهار کرد: متأسفانه در چند دهه اخیر شاهد گسترش سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم که در این خصوص توجه کافی به شاخصه‌های توسعه پایدار صورت نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه اراضی کشاورزی و نحوه کشت باید متناسب با وضعیت اقلیمی و منابع آبی کشور باشد گفت: در چند دهه اخیر شاهد گسترش سطح زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم که در این خصوص توجه کافی به شاخصه‌های توسعه پایدار صورت نپذیرفته است.

شهند ادامه داد: امروز وضعیت منابع آب و خاک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با دهه‌های گذشته متفاوت است و دیگر کاشت محصولات پر آب بر و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری به هیچ عنوان توجیح علمی ندارد و باید نسبت به مصرف بهینه و درست منابع مان حساسیت و توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بین المللی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند مهمترین نقش را در روند احیای دریاچه ارومیه داشته باشد و مقوله کشاورزی در حوضه ابریز دریاچه ارومیه نیازمند نگاهی نو است که این مهم در دوره جدید ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد توجه جدی قرار گرفته و با تنظیم الگوی کشت مخصوص حوزه آبریز دریاچه ارومیه گام‌های مثبتی در جهت توسعه پایدار کشاورزی برداشته می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حق آبه سالانه تالاب و دریاچه ارومیه می‌بایست متناسب با وضعیت منابع آبی همان سال تنظیم و بروزرسانی و تأمین شود تا چالشی در حوزه تأمین آب شرب، حق آبه محیط زیست و کشاورزی نداشته باشیم.

نشست هم اندیشی پایدارسازی اقدامات طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با محوریت تالاب‌های آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص طرح پایدار سازی حفاظت از تالاب‌های ایران با محوریت تالاب‌های استان آذربایجان غربی پرداختند.

    • بیکار IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      اولا فسیل دریاچه ارومیه چون آبی نمانده برکه باشد چی برسد دریاچه ثانیا مردم برای گذران زندگی اول بفکر خویش است تا منافع ملی ،ولی آن مسئولی که مجوز برق و انتقال آب از مسیر طبیعی داده گاها دهها کیلومتر دور تر منتقل شود باید پاسخگو باشد چرا که حقوق نجومی بابت این مدیریت ناشایست خود گرفته الان پاسخگو ب
    • مصطفی AE ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      آقایون خسته نباشید بیدار شدید ؟خیر چون همین امروز در روستای محل زندگی من در شاهین دژ یعنی روستای داشکن هشت رشته لوله شش اینچ ازحریم رودخانه ووسط روستا به اراضی دیم بالادست کاملا غیرقانونی ولی بامجوز رسمی جهادکشاورزی وچشم پوشی وفسادابیاری حفاری وجاگذاری شد آن هم در شرایطی که همزمان چاه غیرمجازحفر میک
    • هم وطن IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      وقتی حق آبه دریاچه بطور کامل تحقق یابد ، به کشاورزی هم هرچه قدر آب رسید آن اندازه کشت می کند ، چه کنم چه کنم ندارد. مهم نجات جان انسانسانها است نه چند کشاورز.آب کم داشته باشند به ناچار الگوی کشت را تغییر می دهند.
    • احمد IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      امروزه سطح مورد آبیاری اراضی که از آب سطحی و رواناب های حاصل از قنات ، چشمه، برف اب، رودهای فصلی و ... آبیاری می شد به شدت کاهش و به صفر رسیده و کشاورزان به ناچار از آب زیر زمینی و با کلی هزینه استفاده می کنن. اگه یک بررسی ساده انجام گیرد مشخص می گردد. که علت اصلی کاهش ۹۰ درصدی بارش ها در چندین سال

