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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

طی ۵ روز آینده؛

کیفیت هوا در ۵ کلانشهر کاهش می‌یابد

کیفیت هوا در ۵ کلانشهر کاهش می‌یابد

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت کرج، تهران، اراک، اصفهان و تبریز طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا؛ طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است که سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کرج، تهران، اراک، اصفهان و تبریز می‌شود.

امروز در سواحل دریای خزر ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد و طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

بعد از ظهر شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار پراکنده و وزش باد دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا شنبه (۱۱ آذر ماه) صاف، همراه با غبار محلی و در بعضی ساعات غبارآلود با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۱۲ آذر ماه) صاف، همراه با غبار محلی و در بعضی ساعات غبارآلود با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی فردا و پس فردا (۱۱ و ۱۲ آذر ماه) بندرعباس با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۴- و ۵- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

کد مطلب 5954483
فاطمه کریمی

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