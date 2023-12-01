برگزاری جشن ایرانی شدن تولید کاغذ در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جشن خودکفایی در تولید کاغذ ایرانی صبح جمعه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساری آغاز به کار کرد.
تنها کارخانه تولید چوب و کاغذ در استان مازندران فعالیت دارد و این کارخانه امسال ۳۰ هزار تن کاغذ کتاب درسی دانش آموزان تولید و به آموزش و پرورش تحویل داده است.
برای اولین بار با همکاری متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، تولید کاغذ دانش آموزی در کشور ایرانی و خودکفا شده است.
امید نیک نژاد مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران صبح جمعه در این مراسم با بیان اینکه رویداد مهم فرهنگی را در استان شاهد هستیم، افزود: امسال دانش آموزان ایران با روی کاغذ ایرانی مشق مینویسند.
وی با بیان اینکه این راه سخت از دو سال قبل شکل گرفت، افزود: میزان تولید کاغذ در سال قبل به ۴۵ هزار تن رسید و امسال به ۵۵ هزار تن خواهد رسید.
در حاشیه این برنامه بسیج رسانه اولین رویداد رقابتی جام رسانهای امید را با # خودکفایی کاغذ و # پیشر فت مازندران اجرا میکند.
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