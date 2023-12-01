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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

در کنفرانس تغییرهای اقلیمی سازمان ملل مطرح شد؛

کمک به کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با تغییر اقلیم

کمک به کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با تغییر اقلیم

نمایندگان کشورها در کنفرانس تغییرهای اقلیمی سازمان ملل برای کمک به کشورهای در حال توسعه که در مقابل پیامدهای نامطلوب تغییرهای آب و هوایی آسیب‌پذیرند، موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد (UN)، نمایندگان کشورها در کنفرانس تغییرهای اقلیمی سازمان ملل برای کمک به کشورهای در حال توسعه که در مقابل پیامدهای نامطلوب تغییرهای آب و هوایی آسیب‌پذیرند، موافقت کردند.

این توافق در اولین روز از برگزاری اجلاس کاپ ۲۸ در دبی (امارات) حاصل شد.

سال گذشته (۲۰۲۲) در نشست کاپ ۲۷ بر سر تأسیس صندوق «ضرر و زیان» توافق شد و اکنون ضوابط و قوانین مرتبط با نحوه عملکرد آن نهایی می‌شود.

این صندوق برای چهار سال اول پس از راه‌اندازی، تحت نظارت بانک جهانی اداره می‌شود. کشورهای توسعه یافته و سایرین به طور داوطلبانه متعهد به پرداخت پول به آن خواهند شد.

امارات، آلمان، ژاپن و سایر کشورها تاکنون در مجموع متعهد به پرداخت ۴۲۰ میلیون دلار به این صندوق شده‌اند.

کد مطلب 5954533
فاطمه کریمی

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