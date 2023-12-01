تولید کاغذ در کشور به دو برابر نیازها می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر جمعه در حاشیه جشن خودکفایی تولید کاغذ درسی در مازندران با بیان اینکه خودکفایی در تولید کاغذ کتاب درسی مطالبه دیرینه مقام معظم رهبری بوده است، گفت: با همت همه افراد و دولت سیزدهم در کمتر از ۲ سال این گام اولیه و مهم برداشته شد.

وی خودکفایی در کاغذ را هدیه دولت مردمی به مردم ایران دانست و گفت: انشالله سایر گام‌ها نیز برداشته می‌شود و ما خود را در نقطه بالایی در حوزه فرهنگی، کتاب و زیرساخت صنعت نشر و صادرات کاغذ خواهیم دید.

وی با اظهار اینکه زیرساخت‌ها در کارخانه صنایع کاغذ مازندران در گذشته نیز وجود داشت اما این زیرساخت‌ها به هم ریخته و فروپاشیده بود، ادامه داد: با حمایت دولت این خودکفایی رخ داد و برای آن روحیه جهاد نیاز بود که محقق شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه با تکمیل زیرساخت و پروژه‌های صنعت نشر در کشور از جمله شیراز، شادگان و خوزستان که آماده بهره برداری است، میزان تولید کاغذ در کشور بیش از دو برابر نیاز کشور خواهد رسید، افزود: این طرح می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های دولت در حوزه دیپلماسی فرهنگی قرار گیرد.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با پایانی که کاغذ مورد نیاز را می‌توانیم در داخل تأمین کنیم درباره کاغذ تحریر و روزنامه نیز گفت: در حال حاضر کاغذ چهار رنگ کتاب در داخل تأمین می‌شود و می‌توانیم کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها را نیز تأمین کنیم.

در حاشیه این برنامه بسیج رسانه اولین رویداد رقابتی جام رسانه‌ای امید را با خودکفایی کاغذ و پیشرفت مازندران اجرا کرده است.